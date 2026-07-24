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Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο τραγουδιστής Τζων Τίκης

Η πορεία του από τη Μήθυμνα στη Μελβούρνη και η επιστροφή στην Ελλάδα

The LiFO team
The LiFO team
Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο Ελληνοαυστραλός τραγουδιστής Τζων Τίκης Facebook Twitter
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Ο τραγουδιστής Τζων Τίκης πέθανε σε ηλικία 80 ετών.

Την είδηση του θανάτου του έκαναν γνωστή, με μια δημοσίευση στο Facebook οι κόρες του Άντζελα και Αννίτα.

«I did it my way…», έγραψαν οι κόρες του τραγουδιστή, επιλέγοντας τους στίχους του τραγουδιού του Φρανκ Σινάτρα.

«Ο αγαπημένος μας πατέρας, έτσι έζησε τη ζωή του κι έτσι ακριβώς έφυγε από τη ζωή σήμερα. Η αγάπη σας και ο θαυμασμός σας, μέχρι την τελευταία του στιγμή, του έδιναν δύναμη και κουράγιο. Μπαμπάκα μας, καλό ταξίδι. Η φωνή σου πάντα θα μας συντροφεύει όλους.

Σ’ αγαπάμε για πάντα. Οι κόρες σου, Angela και Annita», έγραψαν σε μια συγκινητική ανάρτηση», γράφουν αποχαιρετώντας τον πατέρα τους.
 

Τζων Τίκης: Από τη Μήθυμνα στη Μελβούρνη - Η ιστορία του

Γεννημένος στο χωριό Μήθυμνα της Λέσβου με το όνομα Γιάννης Τεκές, ο Τζων Τίκης ταξίδεψε το 1963 στην Αυστραλία για σπουδές. Εγκαταστάθηκε στη Μελβούρνη και, στο ξεκίνημα της μουσικής του καριέρας, αγγλοποίησε το όνομά του σε John Tikis, δημιουργώντας στη συνέχεια το συγκρότημα «John Tikis & the Playboys».

Αργότερα έγινε ο βασικός ερμηνευτής του συγκροτήματος «Λεβεντόπαιδα», γνωρίζοντας μεγάλη επιτυχία, τραγουδώντας τόσο ελληνικά όσο και ξένα κομμάτια.

Το 1974 επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου συνέχισε να κυκλοφορεί νέα τραγούδια. Εμφανιζόταν σε γνωστά νυχτερινά κέντρα και συνεργάστηκε με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα του μουσικού χώρου της εποχής. Το 1980 ανέλαβε την παρουσίαση της αυστραλιανής εκπομπής «Let's Go Greek Endaxi», την οποία παρουσίαζε για τέσσερα χρόνια.

Το πιο πρόσφατο άλμπουμ του είναι το «Άσε την αγάπη οδηγό», που κυκλοφόρησε το 2014.

Ο Τζων Τίκης ξεχώρισε για τη χαρακτηριστική φωνή του τόσο στην ποπ όσο και στην ελαφρολαϊκή σκηνή.

Τζων Τίκης: «Είπα στη γυναίκα μου, "η επιλογή που κάνω μπορεί καλλιτεχνικά να μου στοιχίσει"»

Σε συνέντευξή του, ο Τζων Τίκης μίλησε για την καλλιτεχνική διαδρομή που επέλεξε να ακολουθήσει.

«Με στείλανε στην Αυστραλία γιατί ο μπαμπάς μου έλεγε: "Δεν θέλω να γίνεις πανηγυριτζής". Τελείωσα το γυμνάσιο στη Μελβούρνη, αλλά ταυτόχρονα έκανα φωνητική, θέατρο και τραγούδι. Στα 18 μου πήρα τον πρώτο μου χρυσό δίσκο. Ήρθε τότε ο Γιάννης ο Σιδέρης και μου είπε: "Ρε Τζων, έχεις λαϊκή φωνή και ο κόσμος δεν το ξέρει. Πάμε σε σκυλάδικο". Του λέω: "Κάτσε ρε, εγώ σε σκυλάδικο;"», είχε πει στο Mega πριν κάποια χρόνια.

Τελικά, όπως αποκάλυψε, αποφάσισε να πάει. «Πάω και γίνεται ο χαμός».

Ο ίδιος παραδέχθηκε στη σύζυγό του, ότι θα έπαιρνε ένα ρίσκο: «Εγώ έκανα μια επιλογή. Είπα στη γυναίκα μου, την Καιτούλα μου: "Να ξέρεις, η επιλογή που κάνω μπορεί καλλιτεχνικά να μου στοιχίσει". Τελικά δεν μου στοίχισε. Το 1992, όταν ήμουν στο "Όνειρο", γέμιζα τρία μαγαζιά με το "Φυλακισμένος στα μάτια σου"».

Στη συνέντευξη εκείνη, μίλησε για το «κύμα» θαυμαστριών και θαυμαστών προς εκείνον και τον γάμο του με τη σύζυγό του Καίτη. «Πρέπει να υπάρχει η ένταση, η αγάπη, η διαφωνία και όλα αυτά», είχε πει.

Πολιτισμός

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