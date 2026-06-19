Πέθανε ο Τζέιμς Μπάροους, ένας από τους αρχιτέκτονες της τηλεοπτικής κωμωδίας, σε ηλικία 85 ετών

Ο Τζέιμς «Τζίμι» Μπάροους, ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες στην ιστορία της αμερικανικής τηλεόρασης και άνθρωπος πίσω από μερικές από τις πιο επιτυχημένες κωμικές σειρές των τελευταίων δεκαετιών, πέθανε σε ηλικία 85 ετών.

Την είδηση επιβεβαίωσε η οικογένειά του με ανακοίνωση στο περιοδικό People, αναφέροντας ότι έφυγε από τη ζωή έχοντας στο πλευρό του τα αγαπημένα του πρόσωπα.

«Γιορτάζουμε την εξαιρετική ζωή και τη διαρκή κληρονομιά του Τζέιμς “Τζίμι” Μπάροους», ανέφερε η οικογένειά του, χαρακτηρίζοντάς τον έναν από τους πιο επιδραστικούς και αγαπητούς δημιουργούς στην ιστορία της τηλεόρασης.

Η καριέρα του διήρκεσε περισσότερο από πέντε δεκαετίες και συνδέθηκε με ορισμένες από τις πιο γνωστές τηλεοπτικές κωμωδίες όλων των εποχών. Ο Μπάροους συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία του «Cheers», ενώ σκηνοθέτησε επεισόδια σειρών όπως τα «Taxi», «Frasier», «Friends», «Will & Grace», «The Big Bang Theory» και «3rd Rock from the Sun».

Συνολικά σκηνοθέτησε περισσότερα από 1.000 επεισόδια τηλεοπτικών σειρών, κερδίζοντας 11 βραβεία Emmy και συγκεντρώνοντας δεκάδες ακόμη υποψηφιότητες.

Τζέιμς «Τζίμι» Μπάροους: Από τη Μέρι Τάιλερ Μουρ στο «Cheers»

Η οικογένειά του τόνισε ότι, πέρα από τα επαγγελματικά του επιτεύγματα, θα μείνει στη μνήμη όσων συνεργάστηκαν μαζί του για την ευγένεια, τη γενναιοδωρία και την ικανότητά του να αναδεικνύει το ταλέντο των ανθρώπων γύρω του.

«Κατανοούσε ότι η κωμωδία δεν αφορά μόνο το γέλιο, αλλά και την ανθρωπιά, τη σύνδεση και την αλήθεια», ανέφερε η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι η επιρροή του θα συνεχίσει να γίνεται αισθητή μέσα από τους καλλιτέχνες που ενέπνευσε και τις ιστορίες που βοήθησε να ειπωθούν.

Γεννημένος το 1940 στο Λος Άντζελες, ο Μπάροους μεγάλωσε σε οικογένεια με βαθιές ρίζες στον χώρο της ψυχαγωγίας. Ο πατέρας του, Έιμπ Μπάροους, ήταν γνωστός συγγραφέας και συνδημιουργός των μιούζικαλ «Guys and Dolls» και «How to Succeed in Business Without Really Trying».

Μετά τις σπουδές του στο Oberlin College και στη δραματική σχολή του Γέιλ, ξεκίνησε την πορεία του στο θέατρο πριν περάσει στην τηλεόραση στις αρχές της δεκαετίας του '70.

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία ήρθε μέσω της ηθοποιού Μέρι Τάιλερ Μουρ, με την οποία είχε γνωριστεί λίγα χρόνια νωρίτερα. Η εταιρεία παραγωγής της τον προσέλαβε για να σκηνοθετήσει επεισόδια του «The Mary Tyler Moore Show», μιας σειράς που θεωρείται σταθμός στην αμερικανική τηλεόραση.

Ακολούθησαν επιτυχημένες δουλειές σε σειρές όπως τα «Rhoda», «Phyllis» και «Laverne & Shirley», με τον Μπάροους να καθιερώνεται ως ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες της τηλεοπτικής κωμωδίας πολλαπλών καμερών.

Ο άνθρωπος πίσω από τις μεγάλες sitcom των τελευταίων δεκαετιών

Το μεγάλο άλμα, ωστόσο, ήρθε με το «Taxi», για το οποίο κέρδισε τα πρώτα του Emmy. Λίγα χρόνια αργότερα συνδημιούργησε το «Cheers», μία από τις πιο επιδραστικές κωμικές σειρές στην ιστορία της αμερικανικής τηλεόρασης.

Από τα 275 επεισόδια της σειράς, σκηνοθέτησε σχεδόν όλα, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διαμόρφωση του ύφους και της επιτυχίας της. Για τη δουλειά του στο «Cheers» τιμήθηκε με έξι βραβεία Emmy.

Η επιρροή του επεκτάθηκε και στις επόμενες γενιές τηλεοπτικών επιτυχιών. Το 1993 σκηνοθέτησε το πρώτο επεισόδιο του «Frasier», αποσπώντας ακόμη ένα Emmy, ενώ λίγο αργότερα βρέθηκε πίσω από την κάμερα ενός νέου τότε sitcom που επρόκειτο να γίνει παγκόσμιο φαινόμενο: των «Friends».

Στα απομνημονεύματά του είχε γράψει ότι από την πρώτη στιγμή διέκρινε τις δυνατότητες της σειράς και τη χημεία των έξι πρωταγωνιστών της. Ήταν εκείνος που συνόδευσε το νεαρό καστ στο Λας Βέγκας πριν από την πρεμιέρα της σειράς, προειδοποιώντας τους ότι σύντομα θα έχαναν την ανωνυμία τους, κάτι που τότε κανείς τους δεν πίστευε.

Αργότερα ανέλαβε τη σκηνοθεσία κάθε επεισοδίου του «Will & Grace» κατά την αρχική του προβολή από το 1998 έως το 2006, ενώ βρέθηκε επίσης πίσω από τα πρώτα επεισόδια σειρών όπως τα «Two and a Half Men» και «The Big Bang Theory».

Το 2006 εισήχθη στο Television Hall of Fame, ενώ το 2014 τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο Lifetime Achievement της Ένωσης Σκηνοθετών Αμερικής για το έργο του στην τηλεόραση.

Μέχρι το τέλος της ζωής του παρέμεινε ενεργός στον χώρο, επιστρέφοντας ακόμη και στις νεότερες εκδοχές των «Frasier» και «Will & Grace».

Ο Μπάροους αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Ντέμπι Ίστον, τα παιδιά και τα εγγόνια του, καθώς και μια τηλεοπτική κληρονομιά που συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης κωμωδίας.

Με πληροφορίες από People