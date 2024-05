Πέθανε ο Τσάρλι Κόλιν, ιδρυτικό μέλος των Train, αφού γλίστρησε στο ντους

Πέθανε σε ηλικία 58 ετών ο Τσάρλι Κόλιν, μπασίστας και ιδρυτικό μέλος του συγκροτήματος Train.

Η αδελφή του επιβεβαίωσε τον θάνατό του στο Associated Press την Τετάρτη, πληροφορώντας πως πέθανε όταν γλίστρησε και έπεσε στο ντους. Το τραγικό περιστατικό συνέβη στις Βρυξέλλες, όπου ο Τσάρλι Κόλιν διέμενε φιλοξενούμενος στο σπίτι ενός φίλου του.

Ο Τσάρλι Κόλιν μεγάλωσε στην Καλιφόρνια και τη Βιρτζίνια. Ξεκίνησα παίζοντας σε ένα συγκρότημα που ονομαζόταν Apostles μετά το κολέγιο, με τον κιθαρίστα Τζίμι Στάφορντ και τον τραγουδιστή Ρομπ Χότσκις. Το συγκρότημα όμως διαλύθηκε και ο Κόλιν μετακόμισε στη Σιγκαπούρη για ένα χρόνο. Τελικά και οι τρεις κατέληξαν στο Σαν Φρανσίσκο, όπου στις αρχές της δεκαετίας του 1990 δημιουργήθηκαν οι Train με τον τραγουδιστή Πατ Μόναχαν.

«Όταν γνώρισα τον Τσάρλι Κόλιν τον ερωτεύτηκα. Ήταν το πιο γλυκό παιδί και o πιο όμορφος τύπος. Ας φτιάξουμε μια μπάντα, αυτό είναι το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε», γράφτηκε σε ένα αφιέρωμα που αναρτήθηκε την Τετάρτη στις επίσημες σελίδες του συγκροτήματος Train στα social media.



«Το μοναδικό του παίξιμο στο μπάσο έκανε τους ανθρώπους να μας προσέξουν. Θα έχω πάντα μια ζεστή θέση γι' αυτόν στην καρδιά μου. Πάντα προσπαθούσα να τον τραβήξω πιο κοντά, αλλά είχε το δικό του όραμα. Είσαι ένας θρύλος, Τσάρλι. Πήγαινε να γοητεύσεις τους αγγέλους», συμπληρώνουν επίσης.

Η ζωή και η καριέρα του Τσάρλι Κόλιν

Στη συνέχεια έφερε τον ντράμερ Σκοτ Άντεργουντ για να συμπληρώσει το γκρουπ, σύμφωνα με μια συνέντευξη του Κόλιν στο περιοδικό αποφοίτων του Berklee College of Music στη Μασσαχουσέτη. Ως ιδρυτικό μέλος των Train έπαιξε στους τρεις πρώτους δίσκους του συγκροτήματος, το ομώνυμο άλμπουμ του 1998, το «Drops of Jupiter» του 2001 και το «My Private Nation» του 2003. Οι δύο τελευταίες κυκλοφορίες έφτασαν στο Νο 6 του Billboard 200 chart.



Το «Meet Virginia», από το ντεμπούτο άλμπουμ των Train μπήκε στο top 20 του Billboard Hot 100, αλλά ήταν το δεύτερο άλμπουμ τους «Drops of Jupiter», που επιβεβαίωσε την επιτυχία του συγκροτήματος.Το οκτώ φορές πλατινένιο ομώνυμο κομμάτι «Drops of Jupiter», στο οποίο συμμετέχουν ο πιανίστας των Rolling Stones Τσακ Λίβελ και ο συνθέτης Λέοναρντ Κόεν, το οποίο γράφτηκε για το θάνατο της μητέρας του Μόναχαν, έφτασε στο Νο 5. Κέρδισε επίσης δύο Grammy, για το καλύτερο ροκ τραγούδι και για την καλύτερη ενορχήστρωση. Ο Τσάρλι Κόλιν εγκατέλειψε τους Train το 2003 λόγω κατάχρησης ουσιών.

«Ο Τσάρλι είναι ένας απίστευτος μπασίστας, αλλά πονούσε πολύ και ο τρόπος που το αντιμετώπιζε, ήταν πολύ επώδυνος για όλους τους άλλους γύρω του", δήλωσε ο Μόναχαν στο NBC San Diego. Το 2015 επανενώθηκε με τον Ρομπ Χότσκις για να δημιουργήσουν ένα νέο συγκρότημα με το όνομα «Painbirds», μαζί με τονΤομ Λους. Το 2017 δημιούργησε μια άλλη μπάντα, τους «Side Deal».



Με πληροφορίες από Guardian