Πέθανε ο Στέφανος Ληναίος σε ηλικία 98 ετών

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 98 ετών ο ηθοποιός και σκηνοθέτης, Στέφανος Ληναίος, όπως ανέφερε σε σχετική ανάρτησή της η κόρη του, Μαργαρίτα Μυτιληναίου.

Την είδηση γνωστοποίησε η κόρη του, Μαργαρίτα Μυτιληναίου, με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media. «Καλό σου ταξίδι, πατέρα. Έφυγες πλήρης ημερών, χαμογελαστός και γεμάτος αγάπη», έγραψε μεταξύ άλλων, αναφερόμενη στους αγώνες και τις δυσκολίες που σημάδεψαν τη ζωή του, αλλά και στις σημαντικές στιγμές που άφησαν το αποτύπωμά τους.

Σύμφωνα με την ίδια, ο Στέφανος Ληναίος υπήρξε ένας άνθρωπος που «πάλεψε για αυτό που θεωρούσε έντιμο, δίκαιο και δημοκρατικό», περνώντας μέσα από εξορίες, πολιτικές απογοητεύσεις και προσωπικές δοκιμασίες, χωρίς να σταματήσει να δημιουργεί.

Η ανάρτηση της Μαργαρίτας Μυτιληναίου για τον πατέρα της / Φωτ.: Facebook

Στέφανος Ληναίος: Η πορεία και το έργο του

Ο Στέφανος Ληναίος γεννήθηκε το 1928 στη Μεσσήνη ως Διονύσιος Μυτιληναίος, και βρέθηκε νωρίς στην Αθήνα για σπουδές. Φοίτησε στη Σχολή Θεάτρου του Σωκράτη Καραντινού, ενώ πέρασε και από τη δραματική σχολή RADA στο Λονδίνο.

Η πρώτη του εμφάνιση στη σκηνή έγινε το 1954, στο Θέατρο Κοτοπούλη. Από τότε και μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ’60, ήταν παρών σχεδόν σε όλα τα μεγάλα αθηναϊκά θέατρα.

Δεν έμεινε όμως μόνο στην υποκριτική. Ήταν από τους ανθρώπους που ήθελαν να αλλάξουν το τοπίο. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της «Δωδέκατης Αυλαίας» και του «Άρματος Θεάτρου», του πρώτου εταιρικού θιάσου του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Παράλληλα, διετέλεσε γενικός γραμματέας του ΣΕΗ την περίοδο 1965-1967, μέχρι τη διάλυσή του από τη χούντα.

Μετά την επιστροφή του από την εξορία, ίδρυσε μαζί με τη σύζυγό του Έλλη Φωτίου το «Σύγχρονο Ελληνικό Θέατρο», ανεβάζοντας περισσότερες από 40 παραστάσεις στο Θέατρο Άλφα. Εκεί σκηνοθέτησε έργα που άφησαν αποτύπωμα, όπως «Καληνύχτα Μαργαρίτα», «Δεν Πληρώνω Δεν Πληρώνω», «Τυχαίο Ατύχημα» και «Έμποροι της Δόξας».

Στον κινηματογράφο, η παρουσία του ήταν πιο επιλεκτική αλλά ουσιαστική. Συμμετείχε σε ταινίες που ανήκουν πλέον στο κλασικό ελληνικό σινεμά, όπως «Μιας Πεντάρας Νιάτα», «Η Κόμησα της Φάμπρικας» και «Αγάπη και Θύελλα».

Την ίδια ώρα, η δικτατορία του 1967 διέκοψε βίαια την πορεία του στην Ελλάδα. Ο Ληναίος αυτοεξορίστηκε στο Λονδίνο, όπου έμεινε μέχρι το 1970. Εκεί εργάστηκε στο ελληνικό τμήμα του BBC και στη Deutsche Welle, ενώ συμμετείχε ενεργά στον αντιδικτατορικό αγώνα. Μαζί με άλλους Έλληνες και Βρετανούς καλλιτέχνες, δημιούργησε μια ομάδα που παρουσίαζε πολιτικά και λογοτεχνικά κείμενα σε πανεπιστήμια της Αγγλίας, λειτουργώντας ουσιαστικά ως πολιτιστική αντίσταση στο καθεστώς.

Μετά τη μεταπολίτευση, η δημόσια παρουσία του επεκτάθηκε και στην πολιτική. Το 1986 εξελέγη δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων, ενώ το 1989 πέρασε στη Βουλή ως βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ.