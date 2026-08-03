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Πολιτισμός

Πέθανε ο σπουδαίος τραγουδιστής Λάκης Χαλκιάς

Υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μουσικής μας παράδοσης

The LiFO team
The LiFO team
ΛΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΠΕΘΑΝΕ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΗΣ Facebook Twitter
Φωτ. Eurokinissi
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Πέθανε, το Σάββατο 2 Αυγούστου, σε ηλικία 82 ετών, ο τραγουδιστής Λάκης Χαλκιά.

Υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μουσικής μας παράδοσης.

Την είδηση γνωστοποίησε η οικογένειά του, που ανακοίνωσε τον θάνατό του «με οδύνη και θλίψη», προσθέτοντας πως «η ημερομηνία και η ώρα της κηδείας θα ανακοινωθούν σύντομα».

Ποιος ήταν ο τραγουδιστής Λάκης Χαλκιάς 

Ο Μιχάλης Χαλκιόπουλος, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, γεννήθηκε στα Ιωάννινα στις 30 Αυγούστου 1943. Ήταν γιος του κλαρινίστα Τάσου Χαλκιά και της Μαρίκας Χαλκιά και προερχόταν από μουσική οικογένεια. Έπαιζε πέντε μουσικά όργανα (κιθάρα, μπουζούκι, λαούτο, τζουρά και ούτι) και ασχολήθηκε με το τραγούδι από την ηλικία των επτά ετών.

Ο Λάκης Χαλκιάς συνεργάστηκε κατά καιρούς με τα σπουδαιότερα ονόματα της μουσικής μας σκηνής, όπως με τους τραγουδιστές Σωτηρία Μπέλλου, Γρηγόρη Μπιθικώτση, Στέλιο Καζαντζίδη, Νίκο Ξυλούρη, Λουκιανό Κηλαηδόνη, αλλα και με τους συνθέτες Γιάννη Παπαϊωάννου, Βασίλη Τσιτσάνη, Μάρκο Βαμβακάρη, Γιώργο Ζαμπέτα, Γιάννη Μαρκόπουλο, Χρήστο Λεοντή, Χρήστο Νικολόπουλο κ.ά.

Κορυφαία στιγμή της σταδιοδρομίας του, αποτέλεσε, η παρουσίαση του έργου του «2.500 Χρόνια Ελληνική Μουσική, από τον Όμηρο μέχρι σήμερα», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ηρώδειο, στις 28 Μαΐου του 2002.

Ο Λάκης Χαλκιάς υπήρξε υποψήφιος βουλευτής με το ΚΚΕ στις εθνικές εκλογές του 2007.

 
 
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