Πέθανε ο σκηνοθέτης James Foley

Ο James Foley, σκηνοθέτης, μεταξύ άλλων των Fifty Shades και House of Cards, πέθανε σε ηλικία 71 ετών.

Ο James Foley, σκηνοθέτης επίσης ταινιών όπως οι Glengarry Glen Ross, At Close Range και Fear, πέθανε στο σπίτι του στο Λος Άντζελες νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, έπειτα από την πολυετή μάχη του με τον καρκίνο του εγκεφάλου.

Η πορεία του Foley στη μεγάλη οθόνη περιλαμβάνει συνεργασίες με ονόματα όπως η Madonna και ο Sean Penn και πρότζεκτ όπως το «Fifty Shades Freed» και το «House of Cards».

Η πρώτη του ταινία ήταν το Reckless, το μουσικό ρομαντικό δράμα με πρωταγωνιστές τους Daryl Hannah και Aidan Quinn. Ακολούθησε το At Close Range, με πρωταγωνιστές τον Penn και τον Christopher Walken σε ένα νεο-νουάρ που περιλάμβανε το τραγούδι της Madonna Live to Tell. Η Madonna ήταν τότε παντρεμένη με τον Penn και ο Foley συνέχισε για ακόμη μερικά πρότζεκτ τη συνεργασία του με τη «βασίλισσα της ποπ», σκηνοθετώντας μουσικά βίντεο και τη μεγάλου μήκους ταινία της Who's That Girl.

Το 1992 σκηνοθέτησε το Glengarry Glen Ross, βασισμένο σε έργο του David Mamet, με πρωταγωνιστές τους Al Pacino, Jack Lemmon, Kevin Spacey, Alec Baldwin, Ed Harris και Alan Arkin. Η ταινία απέσπασε εξαιρετικές κριτικές και χάρισε στον Pacino υποψηφιότητα για Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου.

Στο πέρασμά του από την τηλεόραση, ο James Foley υπογράφει τη σκηνοθεσία επεισοδίων των σειρών Hannibal, Billions και κυρίως του House of Cards, όπου ανέλαβε 12 επεισόδια.

Από τα τελευταία μεγάλα πρότζεκτ στα οποία συμμετείχε, ήταν οι τελευταίες ταινίες του «Πενήντα αποχρώσεις του Γκρι», το Fifty Shades (Fifty Shades Darker και Fifty Shades Freed) του 2017 και 2018 αντίστοιχα, με πρωταγωνιστές τους Dakota Johnson και Jamie Dornan.