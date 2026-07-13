Πέθανε ο Σαμ Νιλ σε ηλικία 78 ετών

Ο Σαμ Νιλ, ηθοποιός από τη Νέα Ζηλανδία, ο οποίος είχε πρωταγωνιστήσει -μεταξύ άλλων- στις ταινίες «τα Μαθήματα Πιάνου» και το «Jurassic Park», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών.

Ο θάνατός του ανακοινώθηκε τη Δευτέρα με δήλωση στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram. Αν και δεν διευκρινίστηκε η ακριβής αιτία θανάτου, ο Σαμ Νιλ είχε αποκαλύψει πρόσφατα ότι δεν είχε πλέον καρκίνο, καθώς είχε διαγνωστεί με το αγγειοανοσοβλαστικό Τ-κυτταρικό λέμφωμα (τύπος καρκίνου του αίματος) σταδίου 3, το 2022.

«Με απέραντη θλίψη η οικογένεια του Σαμ Νιλ μοιράζεται την είδηση του θανάτου του τη Δευτέρα 13 Ιουλίου, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Ο Σαμ έφυγε περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του, με την αξιοπρέπεια που χαρακτήριζε ολόκληρη τη ζωή του.

Σαμ Νιλ: Η ανακοίνωση στο Instagram και η πορεία του

Η απώλεια ήταν ξαφνική και απροσδόκητη, αλλά ευλογημένη από το γεγονός ότι ο Σαμ παρέμεινε απαλλαγμένος από τον καρκίνο. Η οικογένεια θα ήθελε να εκφράσει τη βαθύτατη ευγνωμοσύνη της στο προσωπικό του St Vincent’s Private Hospital για την απίστευτη φροντίδα του.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές αργότερα, αλλά προς το παρόν, εκ μέρους της οικογένειας, ζητάμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά τους καθώς διαχειρίζονται αυτή την ανυπολόγιστη απώλεια».

Ο Σαμ Νιλ γεννήθηκε ως Νάιτζελ Τζον Ντέρμοτ Νιλ το 1947 στο Όμα της Βόρειας Ιρλανδίας από Αγγλίδα μητέρα και Νεοζηλανδό πατέρα που υπηρετούσε στον βρετανικό στρατό. Η οικογένεια μετακόμισε στη Νέα Ζηλανδία το 1954.

Άλλαξε το όνομά του σε «Σαμ» όταν ήταν 12 ετών, επειδή στο σχολείο του υπήρχαν πολλοί Νάιτζελ. Όπως είχε δηλώσει ο ίδιος: «Συνειδητοποίησα ότι θα κινούμουν πιο εύκολα στον κόσμο ως Σαμ. Το Νάιτζελ είναι άβολο στις περισσότερες περιπτώσεις. Φαντάσου να είσαι ηθοποιός του σινεμά και να σε λένε Νάιτζελ Νιλ».

Αφού δεν ακολούθησε νομικές σπουδές στο Κράιστσερτς, κάτι που ο ίδιος χαρακτήρισε ως «καταστροφικό», στράφηκε οριστικά στην υποκριτική. Άρχισε να εμφανίζεται σε φοιτητικές παραστάσεις και αργότερα μετακόμισε στο Ουέλινγκτον για να ενταχθεί στο Downstage Theatre ως επαγγελματίας ηθοποιός, όπου πληρωνόταν 35 δολάρια την εβδομάδα και έτρωγε ό,τι φαγητό περίσσευε από την κουζίνα του θεάτρου.

BREAKING: Beloved New Zealand star Sam Neill has sadly passed away at age 78 surrounded by family in Sydney.



"The loss was sudden and unexpected but blessed by the fact that Sam remained cancer free."



More to come soon. pic.twitter.com/UA89Esp9Lz — 10 News (@10NewsAU) July 13, 2026

Η εκτόξευση στο Χόλιγουντ

Μετά από μερικούς μικρούς ρόλους στην τοπική τηλεόραση, η μεγάλη του ευκαιρία ήρθε το 1977 με την ταινία «Επικίνδυνη Παγίδα ή Αδέσποτα Σκυλιά», την πρώτη παραγωγή της Νέας Ζηλανδίας που προβλήθηκε στις ΗΠΑ. Αμέσως μετά, εξασφάλισε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο «Η Λαμπρή μου Σταδιοδρομία» (1979), υποδύθηκε τον γιο του διαβόλου στο «Η Τελική Αναμέτρηση» (1981) και πρωταγωνίστησε στο «Μια Γυναίκα Δαιμονισμένη» (1981) του Αντρέι Ζουλάφσκι.

Το 1988 στάθηκε δίπλα στη Μέριλ Στριπ στο «Κραυγή στο Σκοτάδι» (κρατώντας τον ρόλο του συζύγου της Λίντι Τσάμπερλεν), ενώ το 1990 συμμετείχε στο Κυνήγι του Κόκκινου Οκτώβρη. Μάλιστα, ο ρόλος του στο Ivanhoe (1982) τον μετέτρεψε σε τεράστιο όνομα στη Σουηδία, όπου η ταινία προβάλλεται στην τηλεόραση κάθε Πρωτοχρονιά εδώ και 40 χρόνια.

Η απόλυτη παγκόσμια καταξίωση ήρθε το 1993 με δύο ερμηνείες: ως αυστηρός άποικος Άλισντερ Στιούαρτ στα, βραβευμένα με Όσκαρ, Μαθήματα Πιάνου της Τζέιν Κάμπιον, και ως παλαιοντολόγος Δρ. Άλαν Γκραντ στο Jurassic Park του Στίβεν Σπίλμπεργκ, έναν ρόλο που αρχικά είχε προταθεί στον Χάρισον Φορντ. Ο Νιλ επέστρεψε στον ρόλο του Άλαν Γκραντ και στα επόμενα σίκουελ, Jurassic Park III και Jurassic World Dominion.

Στη διάρκεια πέντε δεκαετιών, ο Νιλ κατέγραψε περισσότερες από 150 συμμετοχές σε κινηματογράφο και τηλεόραση, με ταινίες όπως τα «Κρουαζιέρα στην Άκρη του Τρόμου», «Το Σκάφος του Τρόμου», «Ο Άνθρωπος των Δύο Αιώνων» και Πίτερ Ράμπιτ.

Λίγοι γνωρίζουν ότι ήταν ένας από τους βασικούς υποψηφίους για να διαδεχθεί τον Ρότζερ Μουρ στον ρόλο του Τζέιμς Μποντ. Πέρασε μάλιστα από δοκιμαστικό το 1986, όμως τελικά ο ρόλος δόθηκε στον Τίμοθι Ντάλτον.

Το 2016 πρωταγωνίστησε στην τεράστια επιτυχία του Τάικα Γουαϊτίτι, «Κυνήγι Ανθρώπων», γεγονός που οδήγησε και σε μικρότερες εμφανίσεις στις ταινίες Thor: Ragnarok και Thor: Love and Thunder. Παράλληλα, άφησε το στίγμα του στην τηλεόραση, υποδυόμενος τον διεφθαρμένο επιθεωρητή Τσέστερ Κάμπελ στις πρώτες σεζόν του Peaky Blinders, ενώ είχε σημαντικούς ρόλους στα The Tudors και The Twelve.

JUST IN: Jurassic Park actor Sam Neill has died, his family says. pic.twitter.com/wc8NaFJ3Qq — Open Source Intel (@Osint613) July 13, 2026

Σαμ Νιλ: Η αναφορά στον καρκίνο

Το 2023, μέσα από τα απομνημονεύματά του με τίτλο Did I Ever Tell You About This?, ο Νιλ αποκάλυψε ότι υποβαλλόταν σε χημειοθεραπείες για έναν χρόνο λόγω του λεμφώματος. Αν και ο καρκίνος είχε μπει σε ύφεση, χρειαζόταν να κάνει μηνιαίες θεραπείες για το υπόλοιπο της ζωής του.

«Δεν φοβάμαι τον θάνατο», είχε δηλώσει στον Guardian το 2023, «αλλά θα με εκνεύριζε. Επειδή θα ήθελα πολύ άλλη μια-δυο δεκαετίες, ξέρετε; Φτιάξαμε όλες αυτές τις όμορφες βεράντες, έχουμε αυτές τις ελιές και τα κυπαρίσσια και θέλω να είμαι εδώ για να τα δω να μεγαλώνουν. Και έχω και τα υπέροχα μικρά μου εγγόνια. Θέλω να τα δω να μεγαλώνουν. Αλλά όσο για τον ίδιο τον θάνατο; Δεν θα μπορούσε να με νοιάζει λιγότερο».

Ο ίδιος δήλωνε ότι «έτρεμε» την προοπτική της συνταξιοδότησης. Για την προσφορά του στην υποκριτική, τιμήθηκε το 1991 ως Αξιωματικός του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, ενώ το 2022 χρίστηκε Ιππότης (Sir) στη Νέα Ζηλανδία.

Με πληροφορίες από Guardian