ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

Πολιτισμός

Πέθανε ο Ρόμπερτ Θέρμαν: Μία από τις σημαντικότερες ακαδημαϊκές φωνές του θιβετιανού βουδισμού και πατέρας της Ούμα Θέρμαν

Ο Ρόμπερτ Θέρμαν αφιέρωσε τη ζωή του στη μελέτη του θιβετιανού βουδισμού και θεωρήθηκε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς μελετητές στο αντικείμενο

The LiFO team
The LiFO team
ΟΥΜΑ ΘΕΡΜΑΝ ΠΑΤΕΡΑΣ ΠΕΘΑΝΕ Facebook Twitter
Ο Ρόμπερτ Α.Φ. Θέρμαν και η Ούμα Θέρμαν σε φιλανθρωπική δημοπρασία για τη διατήρηση του θιβετιανού πολιτισμού, που διοργάνωσε το Tibet House US, 3 Δεκεμβρίου 2015 / Φωτογραφία: Cindy Ord/Getty Images για το Tibet House US
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Πέθανε σε ηλικία 84 ετών ο Ρόμπερτ Θέρμαν, πατέρας της ηθοποιού Ούμα Θέρμαν και μία από τις πλέον αναγνωρισμένες μορφές στη μελέτη και διάδοση του θιβετιανού βουδισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την είδηση του θανάτου του συγγραφέα, ακαδημαϊκού και μεταφραστή ανακοίνωσε μέσω των κοινωνικών δικτύων το Tibet House US, το πολιτιστικό κέντρο που συνίδρυσε με στόχο τη διατήρηση και προώθηση του θιβετιανού πολιτισμού.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι ο Ρόμπερτ Α.Φ. Θέρμαν, διακεκριμένος Αμερικανός μελετητής του βουδισμού, συνιδρυτής του Tibet House US, συγγραφέας και μεταφραστής, του οποίου οι διδασκαλίες διαμόρφωσαν αμέτρητες ζωές, απεβίωσε το πρωί της Τρίτης, 16 Ιουνίου, στο Γούντστοκ της Νέας Υόρκης», ανέφερε η ανακοίνωση στο Instagram.

Ποιος ήταν ο Ρόμπερτ Θέρμαν

Ο Ρόμπερτ Θέρμαν αφιέρωσε τη ζωή του στη μελέτη του θιβετιανού βουδισμού και θεωρήθηκε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς ειδικούς στο αντικείμενο. Ως συγγραφέας, ακαδημαϊκός συνέβαλε καθοριστικά στη γνωριμία του δυτικού κοινού με τη βουδιστική φιλοσοφία και παράδοση του Θιβέτ.

Έγραψε, επιμελήθηκε και μετέφρασε βιβλία για τον θιβετιανό βουδισμό, διετέλεσε καθηγητής Ινδοθιβετιανών Βουδιστικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια.

«Ένας γίγαντας έφυγε από τη σκηνή. Ο Ρόμπερτ Θέρμαν συνέβαλε στη δημιουργία μιας γέφυρας μεταξύ της σοφίας του Θιβέτ και του σύγχρονου κόσμου, χωρίς να θυσιάσει το βάθος, την αυστηρότητα, το χιούμορ ή την ανθρωπιά», έγραψε ο Μπεν Ντέκερ, δάσκαλος διαλογισμού και διευθυντής προγραμμάτων στο Rythmia.

«Τα θερμότερα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια Θέρμαν και στην κοινότητα του Ντάρμα του Tibet House. Σ’ ευχαριστούμε, Τένζιν Μπομπ! Σ’ αγαπάμε πάρα πολύ, πολύτιμε δάσκαλε, θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας», έγραψε ο Άλεξ Γκρέι, συνιδρυτής του Chapel of Sacred Mirrors.

Ο Ρόμπερτ Θέρμαν κατείχε τη θέση του Καθηγητή Ινδο-Θιβετιανών Βουδιστικών Σπουδών «Jey Tsong Khapa» στο Τμήμα Θρησκείας του Πανεπιστημίου Κολούμπια για 30 χρόνια, μέχρι το 2020, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του.

Επίσης, οι New York Times τον είχαν αναδείξει ως τον κορυφαίο Αμερικανό εμπειρογνώμονα στον Θιβετιανό Βουδισμό, ενώ το περιοδικό TIME τον είχε επιλέξει ως έναν από τους 25 πιο επιδραστικούς Αμερικανούς το 1997.

Με πληροφορίες από People

 
 
 
Πολιτισμός

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ΠΕΜΠΤΗ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

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