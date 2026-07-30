Πέθανε ο Ραούλ Βανεγκέμ σε ηλικία 92 ετών

Ο Βέλγος φιλόσοφος και συγγραφέας, Ραούλ Βανεγκέμ, φυσιογνωμία του ελευθεριακού κινήματος, σφοδρός επικριτής της καταναλωτικής κοινωνίας στα χρόνια του 1960, πέθανε σε ηλικία 92 ετών, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επικαλούμενο το περιβάλλον του.

Γεννημένος τον Μάιο του 1934 στην επαρχία Ενό, στη γαλλόφωνη Βαλωνία, ο Ραούλ Βανεγκέμ υπήρξε, μαζί με τον Γκι Ντεμπόρ, προσωπικότητα του Καταστασιακού Κινήματος (Situationist movement). Τα συνθήματα του Βανεγκέμ εμφανίζονταν συχνά στους τοίχους του Παρισιού κατά τη διάρκεια των εξεγέρσεων του Μαΐου του 1968.

Το πιο γνωστό βιβλίο του, αλλά και εκείνο που περιλαμβάνει τα πιο διάσημα συνθήματα, είναι «Η Επανάσταση της Καθημερινής Ζωής» (The Revolution of Everyday Life). Σε αυτό, άσκησε κριτική σε αυτό που ονόμαζε «παθητικό μηδενισμό», δηλαδή μια παθητική αποδοχή των παραλογισμών της νεωτερικότητας, την οποία θεωρούσε «ένα προοίμιο για τον κομφορμισμό» (τη συμμόρφωση με τις κυρίαρχες αντιλήψεις και τα κοινωνικά πρότυπα).

Τα τελευταία χρόνια μοίραζε τον χρόνο του ανάμεσα στο Βέλγιο, στη Γαλλία και τη Βαρκελώνη στην Ισπανία, όπου και διέμενε, σύμφωνα με έναν φίλο του.

Πέθανε τη νύχτα της Τρίτης (28/7) προς Τετάρτη (29/7), στο σπίτι του στη Βαρκελώνη, Είχε «έναν ήσυχο και φυσικό θάνατο», σύμφωνα με άλλη πηγή του περιβάλλοντός του που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

O Ραούλ Βανεγκέμ, γιος σοσιαλιστή και αντικληρικαλιστή σιδηροδρομικού υπαλλήλου που συμμετείχε ενεργά στην αντίσταση εναντίον των ναζί κατακτητών, γεννήθηκε τo 1934 και μεγάλωσε στην πόλη Λεσίν του Βελγίου, γενέτειρα επίσης του Ρενέ Μαγκρίτ.

Έπειτα από σπουδές λογοτεχνίας και αρχαίων γλωσσών στις Βρυξέλλες, στράφηκε προς τη διδασκαλία για δέκα χρόνια.

Ο Βανεγκέμ ήταν συγγραφέας περίπου 50 βιβλίων συνολικά, πολλά από τα οποία κυκλοφορούν και στα ελληνικά.