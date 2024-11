Πέθανε ο Πίτερ Σίνφιλντ, ποιητής και στιχουργός των King Crimson και Σελίν Ντιόν

Ο Πίτερ Σίνφιλντ, ένας από τους πρωτεργάτες της progressive rock σκηνής ως συνιδρυτής των King Crimson και επιτυχημένος στιχουργός για καλλιτέχνες όπως η Céline Dion, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.

Η είδηση του θανάτου του ανακοινώθηκε από τους King Crimson, οι οποίοι τον περιέγραψαν ως τον «αρχικό roadie, στιχουργό, χειριστή φώτων και ηχολήπτη των ζωντανών εμφανίσεων» του συγκροτήματος. Η αιτία του θανάτου δεν έχει γίνει γνωστή.

Η ζωή και το έργο του Πίτερ Σίνφιλντ

Γεννημένος στο Λονδίνο, ο Σίνφιλντ έζησε μια μποέμικη ζωή, ταξιδεύοντας σε Ισπανία και Μαρόκο. Αυτοχαρακτηριζόταν ως «το χίπικο κατοικίδιο» των King Crimson. Ξεκίνησε τη μουσική του πορεία συνεργαζόμενος με τον Ian McDonald στους The Creation, πριν ενώσουν τις δυνάμεις τους με το τρίο Giles, Giles and Fripp. Ο Σίνφιλντ έδωσε το όνομα King Crimson στο συγκρότημα, μετά την αποχώρηση του Peter Giles και την αντικατάστασή του από τον Greg Lake.

Συνέγραψε τους στίχους και συνέβαλε στην παραγωγή των πρώτων τεσσάρων άλμπουμ του συγκροτήματος: In the Court of the Crimson King, In the Wake of Poseidon, Lizard και Islands (1969-1971). Οι στίχοι του, γεμάτοι μυστικισμό, ψυχεδέλεια και πολιτική αιχμή, άφησαν ανεξίτηλο στίγμα στη progressive rock. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι το αντιπολεμικό τραγούδι 21st Century Schizoid Man, με στίχους που καταγγέλλουν τη βία και τον πόλεμο.

Μετά τους King Crimson

Μετά την αποχώρησή του από τους King Crimson, ο Πίτερ Σίνφιλντ συνεργάστηκε με τους Roxy Music, παράγοντας το ντεμπούτο άλμπουμ τους, ενώ το 1973 κυκλοφόρησε το μοναδικό του σόλο άλμπουμ, Still. Επανενώθηκε με τον Greg Lake για να γράψει στίχους για τους Emerson, Lake & Palmer, συμπεριλαμβανομένου του επιτυχημένου χριστουγεννιάτικου τραγουδιού I Believe in Father Christmas. Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, εγκαταστάθηκε στην Ίμπιζα, προτού επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Κατά την επιστροφή του, συνεργάστηκε με τον συνθέτη Andy Hill, γράφοντας στίχους για καλλιτέχνες όπως οι Bucks Fizz, Five Star, και Leo Sayer. Το τραγούδι του Heart of Stone έγινε μικρή επιτυχία για την Cher το 1990. Το μεγαλύτερο επίτευγμά του ήρθε το 1994, με το Think Twice της Σελίν Ντιόν, το οποίο κατέκτησε την κορυφή των charts παγκοσμίως και του χάρισε ένα βραβείο Ivor Novello.

Τα τελευταία χρόνια του Πίτερ Σίνφιλντ

Μετά από εγχείρηση καρδιάς στα μέσα της δεκαετίας του 2000, ο Πίτερ Σίνφιλντ περιόρισε τη δουλειά του και αφιερώθηκε στην ποίηση. Το 2009 εμφανίστηκε στο ντοκιμαντέρ του BBC Prog Rock Britannia: An Observation in Three Movements. Πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στο Aldeburgh του Suffolk.

Η συνεισφορά του στη μουσική, από την ψυχεδέλεια και την progressive rock μέχρι την ποπ, αφήνει μια μοναδική κληρονομιά.

