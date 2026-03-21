Πέθανε ο Νίκολας Μπρέντον σε ηλικία 54 ετών

Ο Νίκολας Μπρέντον, ο ηθοποιός που έγινε ευρέως γνωστός για τον ρόλο του Ζάντερ στη σειρά «Buffy the Vampire Slayer», πέθανε σε ηλικία 54 ετών.

Η οικογένειά του εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρεται ότι έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή «στον ύπνο του από φυσικά αίτια».

«Οι περισσότεροι γνώριζαν τον Νίκι για τη δουλειά του ως ηθοποιού και για τους χαρακτήρες που ζωντάνεψε όλα αυτά τα χρόνια. Τα τελευταία χρόνια είχε ανακαλύψει το πάθος του για τη ζωγραφική και την τέχνη. Του άρεσε να μοιράζεται το ταλέντο του με την οικογένεια, τους φίλους και τους θαυμαστές του», ανέφερε η οικογένεια.

«Ήταν παθιασμένος, ευαίσθητος και ακούραστα δημιουργικός. Όσοι τον γνώριζαν πραγματικά καταλάβαιναν ότι η τέχνη του ήταν από τις πιο αυθεντικές εκφράσεις του εαυτού του».

Ο Μπρέντον ήταν βασικό μέλος του καστ της σειράς «Buffy», υποδυόμενος τον φίλο της πρωταγωνίστριας.

«Αγαπημένε μου Νίκι, σε ευχαριστώ για τα χρόνια γέλιου, αγάπης και Dodgers», έγραψε η Άλισον Χάνιγκαν, που υποδυόταν τη Γουίλοου Ρόζενμπεργκ. «Θα σε σκέφτομαι κάθε φορά που βλέπω μια κουνιστή πολυθρόνα. Σε αγαπώ. Αναπαύσου εν ειρήνη».

Η Έμα Κόλφιλντ, που υποδυόταν την Άνια Τζένκινς στη σειρά δημοσίευσε βίντεο του ηθοποιού στα Instagram Stories, συνοδεύοντάς το με ένα emoji ραγισμένης καρδιάς και τη φράση: «Σε αγαπώ, Νίκι».

Ο Μπρέντον είχε εμφανιστεί και σε πολλές άλλες τηλεοπτικές σειρές, όπως «Criminal Minds», «Private Practice» και «Kitchen Confidential», βασισμένη στο βιβλίο του Άντονι Μπουρντέν. Συμμετείχε επίσης σε ταινίες όπως «Demon Island» και «Psycho Beach Party».

Γεννημένος το 1971 στο Λος Άντζελες, ο ίδιος είχε δηλώσει ότι η υποκριτική τον βοήθησε να διαχειριστεί τον τραυλισμό του και αργότερα έγινε εκπρόσωπος του Ιδρύματος Τραυλισμού της Αμερικής.

Το 2023 είχε αποκαλύψει ότι είχε διαγνωστεί με συγγενή καρδιοπάθεια και είχε υποστεί καρδιακή προσβολή, ενώ έπασχε και από σύνδρομο ιππουρίδας (cauda equina syndrome).

«Παρότι δεν ήταν μυστικό ότι ο Νίκολας αντιμετώπιζε δυσκολίες στο παρελθόν, ακολουθούσε αγωγή και θεραπεία για τη διαχείριση της κατάστασής του και ήταν αισιόδοξος για το μέλλον τη στιγμή του θανάτου του», ανέφερε η οικογένειά του.

Με πληροφορίες από Guardian