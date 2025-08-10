Πέθανε ο Μπόμπι Γουίτλοκ, ιδρυτής των Derek and the Dominos, σε ηλικία 77 ετών

Ο Μπόμπι Γουίτλοκ, ο μουσικός που συνίδρυσε τους Derek and the Dominos μαζί με τον Έρικ Κλάπτον, πέθανε σε ηλικία 77 ετών, όπως ανακοίνωσε η μάνατζέρ του.

Η Κάρολ Κέι επιβεβαίωσε στο CBS News ότι ο Γουίτλοκ πέθανε το πρωί της Κυριακής στο Τέξας, έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του.

Ο Γουίτλοκ υπήρξε τραγουδοποιός και τραγουδιστής των Derek and the Dominos, του ροκ συγκροτήματος που έγινε γνωστό κυρίως για τον δίσκο του «1971 Layla and Other Assorted Love Songs», ο οποίος περιλαμβάνει την παγκόσμια επιτυχία «Layla».

Σε δήλωσή της στο CBS News, η σύζυγός του, Κόκο Κάρμελ Γουίτλοκ, τόνισε: «Πώς να εκφράσεις με λίγα λόγια το μεγαλείο ενός ανθρώπου που ξεκίνησε από την απόλυτη φτώχεια στον αμερικανικό Νότο και σε τόσο σύντομο χρόνο έφτασε σε απίστευτα ύψη;»

Όπως σημείωσε, «έλεγε πάντα: “Η ζωή είναι αυτό που φτιάχνεις, οπότε πάρε την και κάν’ την όμορφη”. Και το έκανε». Η ίδια κατέληξε: «Αντίο αγάπη μου, θα σε δω στα όνειρά μου».

Ο Γουίτλοκ αφήνει πίσω του, εκτός από τη σύζυγό του, τρία παιδιά: την Άσλεϊ Φέι Μπράουν, τον Μπο Ελάιτζα Γουίτλοκ και τον Τιμ Γουίτλοκ Κέλι.

Με πληροφορίες από CBS