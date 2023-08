Πέθανε ο Μπέρνι Μάρσντεν, ο κιθαρίστας των Whitesnake

Ο Μπέρνι Μάρσντεν, ο πρώτος κιθαρίστας των Whitesnake, πέθανε σε ηλικία 72 ετών.

Ο κιθαρίστας των Whitesnake πέθανε χθες, σύμφωνα με ανάρτηση της οικογένειάς του στα socila media.

«Εκ μέρους της οικογένειάς του, με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Μπέρνι Μάρσντεν», ανέφερε η δήλωση της οικογένειας.

«Ο Μπέρνι πέθανε ήσυχα το απόγευμα της Πέμπτης έχοντας δίπλα του τη σύζυγό του, Φραν, και τις κόρες του, Σάρλοτ και Ολίβια. Ο Μπέρνι δεν έχασε ποτέ το πάθος του για τη μουσική, το γράψιμο στίχων και την ηχογράφηση νέων τραγουδιών μέχρι το τέλος».

Το βιογραφικό του Μπέρνι Μάρσντεν

Ο Μπέρνι Μάρσντεν ήταν περισσότερο γνωστός για την επιτυχημένη πορεία του με τους Whitesnake που ξεκίνησε το 1978 και τελείωσε το 1982.

Ήταν μέρος της αρχικής σύνθεσης που περιλάμβανε τον David Coverdale, τον μπασίστα Neil Murray, τον κιθαρίστα Mick Moody και τον ντράμερ Dave Dowie.

Ο Μάρσντεν έπαιξε στα πρώτα πέντε άλμπουμ του συγκροτήματος με πολλές πλατινένιες πωλήσεις, από το "Trouble" έως το "Saints & Sinners". Ήταν αυτός που συνέγραψε το κλασικό πια "Here I Go Again", την μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία των Whitesnake. Το εμπνεύστηκε και το ηχογράφησε ξανά με το συγκρότημα το 1987. Έγραψε επίσης πολλά άλλα τραγούδια των Whitesnake, μεταξύ αυτών και το "Fool for Your Loving .»

Μετά τους Whitesnake, ο Μπέρνι Μάρσντεν έπαιξε σε πολλά άλλα συγκροτήματα, όπως οι Alaska, MGM και Moody Marsden Band, ενώ συνεργάστηκε και με τους Jack Bruse, Jon Lord και Ian Paice. Έκτισε επίσης τη δική του σόλο καριέρα με αρκετά άλμπουμ στο ενεργητικό του. Η πρώτη του κυκλοφορία ήταν το "Green and Blues" το 1995 και το τελευταίο του σετ, "Trios", κυκλοφόρησε πέρυσι.

Με πληροφορίες του Variety