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Πέθανε ο μουσικός Γιώργος Λαγογιάννης σε ηλικία 47 ετών

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο μουσικός αντιμετώπιζε το τελευταίο διάστημα σοβαρό πρόβλημα υγείας

The LiFO team
The LiFO team
ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΑΤΟΣ Facebook Twitter
Φωτογραφία: Instagram
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Πέθανε ο μουσικός Γιώργος Λαγογιάννης σε ηλικία 47 ετών.

Υπήρξε ένας από τους πιο ταλαντούχους καλλιτέχνες της γενιάς του, με πολυετή παρουσία στην ελληνική rock και blues σκηνή.

Το όνομά του συνδέθηκε με σημαντικά συγκροτήματα, όπως οι Blues Cargo, The Bet και WHY NOT, ενώ ξεχώρισε και ως μέλος των The Peppers Beatles Tribute Band, του σχήματος που κράτησε ζωντανή τη μουσική παρακαταθήκη των Beatles στην Ελλάδα.

Η ανακοίνωση των Peppers Beatles Tribute Band:

«Γιώργο μας, Λαγέ μας, σε ευχαριστούμε για όλα. Αυτό το συγκρότημα δεν θα είχε υπάρξει ποτέ χωρίς την αγάπη σου και τις γνώσεις σου για τους Beatles- μας έμαθες τόσα πολλά… Το ταλέντο σου, το μοναδικό σου “αυτί”, το πάθος στην ερμηνεία τόσο στα πλήκτρα όσο και στα φωνητικά αφήνουν δυσαναπλήρωτο κενό- όχι μόνο στη μικρή μας tribute band, αλλά συνολικά στη μουσική σκηνή της Αθήνας, όπως μαρτυρούν οι αποχαιρετισμοί τόσων σπουδαίων μουσικών και συγκροτημάτων σήμερα.

Πάνω από όλα σε ευχαριστούμε για το απίστευτο χιούμορ και την καλοσύνη σου.

Αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας Γιώργο Λαγογιάννη στη Ριτσώνα, την Πέμπτη 16/7 στις 13.30».

Πολιτισμός

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