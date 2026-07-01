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Πέθανε ο Μιχάλης Μόσιος, ο «Ταμτάκος» του ελληνικού κινηματογράφου

Η ανάρτηση του γιου του - Ήταν 79 ετών

The LiFO team
The LiFO team
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΣΙΟΣ ΤΑΜΤΑΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ Facebook Twitter
Ο Μιχάλης Μόσιος με τον Θανάση Βέγγο / Φωτ.: Facebook / Όσιος Γιάννης
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Σε ηλικία 79 ετών έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος, γνωστός στο ευρύ κοινό για τον ρόλο του «Ταμτάκου» στις ταινίες της δεκαετίας του 1980.

Η είδηση θανάτου του Μιχάλη Μόσιου έγινε γνωστή από τον γιο του, Γιάννη Μόσιο, ο οποίος με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποχαίρετησε τον πατέρα του.

«Δεν το πιστεύω ότι γράφω αυτό το κείμενο...όμως με τεράστιο πόνο οφείλω να ανακοινώσω πως ο μπαμπάς μου, Μιχάλης Μόσιος, δυστυχώς έφυγε...
Ο μεγαλύτερος μου εφιάλτης έγινε πραγματικότητα. Ήσουν ο πιο τίμιος άνθρωπος που έχω γνωρίσει, και σε ευχαριστώ που μου έδωσες τις ευαισθησίες σου, το ήθος σου, και μου έμαθες να είμαι τίμιος και αξιοπρεπής» έγραψε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Μόσιος.

Μιχάλης Μόσιος: Η ανάρτηση του γιου του

«Δεν το πιστεύω ότι γράφω αυτό το κείμενο...όμως με τεράστιο πόνο οφείλω να ανακοινώσω πως ο μπαμπάς μου, Μιχάλης Μόσιος, δυστυχώς έφυγε... Ο μεγαλύτερος μου εφιάλτης έγινε πραγματικότητα.

Ήσουν ο πιο τίμιος άνθρωπος που έχω γνωρίσει, και σε ευχαριστώ που μου έδωσες τις ευαισθησίες σου, το ήθος σου, και μου έμαθες να είμαι τίμιος και αξιοπρεπής. 

Πήγες να βρεις τον αδερφό σου τον Στάθη που μοιραστηκατε τόσα πολλά, πριν κάνετε ακόμα καριέρα.

Η μόνη φορά που σε είδα να κλαις σαν μωρό παιδί ήταν όταν έφυγε. 

Τώρα κι εμείς με την σειρά μας κλαίμε για εσένα. 

Το μόνο που με χαροποιεί (όσο είναι δυνατόν) είναι οτι έφυγες πλήρης, γεμάτος. 

Ένα ορφανό φτωχό παιδί, που κατάφερε να μοιράσει γέλιο και να τον αγαπήσει ο κόσμος. 

Θα κλείσω με ένα στιχάκι από ένα τραγούδι που είχα γράψει, για τον φόβο του να χάσω τον μπαμπά μου

Δεν ξέρω πως θα το αντέξω 

Άμα σε χάσω μπαμπά 

Θ'αφήσω τα κλειδιά μου απ'έξω 

Μήπως και μπεις ξανά. 

Αντίο πατέρα μου».

Μιχάλης Μόσιος: Η πορεία και το έργο του

Ο Μιχάλης Μόσιος γεννήθηκε στις 10 Μαρτίου του 1947 και καταγόταν από τη Στενήμαχο Ημαθίας και, μεταξύ άλλων, έγινε γνωστός μέσα από τη δημιουργία της περσόνας του «Ταμτάκου», ενώ ξεκίνησε την πορεία του στον κινηματογράφο το 1972 με το έργο «Αν ήμουν πλούσιος».

Ο Μιχάλης Μόσιος κατά τη διάρκεια της καριέρας του συμμετείχε σε τηλεοπτικές σειρές, κινηματογραφικές ταινίες, βιντεοταινίες και θεατρικές παραστάσεις. Μέσα από την δημιουργία του αυθόρμητου και σατιρικού «Ταμτάκου» γνωρίστηκε και αγαπήθηκε από τον κόσμο.

Ξεκίνησε τα πρώτα βήματα στο ελληνικό θέατρο στην Θεσσαλονίκη και στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Την περίοδο 1969-1972 συμμετείχε σε παραστάσεις αρχαίων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, όπως «Πλούτος» του Αριστοφάνη, «Αγαμέμνων» του Αισχύλου, «Βάτραχοι» του Αριστοφάνη, «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, «Μάκβεθ» του Ουίλιαμ Σαίξπιρ, «Φάουστ» του Γιόχαν Βόλφγκανγκ φον Γκαίτε, «Ένα Ονειρόδραμα» του Αυγούστου Στρίντμπεργκ, «Όνειρο Καλοκαιρινής Νύχτας» του Ουίλιαμ Σαίξπιρ, «Ερωτόκριτος» του Βιτσέντζου Κορνάρου, «Ο Βασιλικός» του Αντωνίου Μάτεση, «Το Ζευγάρωμα» του Γρηγόριου Ξενόπουλου, «Οι Πίθηκοι» του Γρηγόρη Βαφιά και «Γεωργάκης Ολύμπιος - Εμμανουήλ Παππάς - Οι ρίζες» των Γιώργου Κιτσόπουλου και Θάνου Κωτσόπουλου.

Μετά τα πρώτα του βήματα στη Βόρεια Ελλάδα, ο Μιχάλης Μόσιος συνέχισε την πορεία του στην Αθήνα, όπου συμμετείχε σε διάφορες παραστάσεις. Το 1972 συμμετείχε στην κινηματογραφική ταινία «Αν Ήμουν Πλούσιος» σε σκηνοθεσία του Στέλιου Τασόπουλου και στην θεατρική παράσταση «Ριχάρδος Γ΄» με τον Δημήτρη Χορν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιώς. Την χειμερινή περίοδο 1972-1973 εμφανίστηκε στο Μοντέρνο Θέατρο και στην παράσταση «Τα Πατατάκια» του Άρνολντ Ουέσκερ, το 1973 στο Θέατρο Μινώα στην παράσταση «Θέλω Έρωτα Όχι Πόλεμο», την περίοδο 1973-1974 συμμετείχε στην περιοδεία της παράστασης «Ο Σεΐχης Της Καβάλας» με τη Ρένα Βλαχοπούλου, συνεργασία που ευδοκίμησε τα επόμενα έτη της μεταδικτατορικής Ελλάδας, όταν επέστρεψε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιώς και συμμετείχε την περίοδο 1974-1975 στην παράσταση «Παπαδόπουλος και Σία» και το 1975 στο ίδιο θέατρο στην παράσταση «Η Χαρτοπαίχτρα».

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