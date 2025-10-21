Πέθανε ο μέγιστος Έλληνας τραγουδοποιός Διονύσης Σαββόπουλος

Πέθανε μόλις ο μέγιστος των Ελλήνων τραγουδοποιός, Διονύσης Σαββόπουλος, σε ηλικία 81 ετών, μετά από νοσηλεία στο νοσοκομείο.

Ο Διονύσης Σαββόπουλος, που θεωρείται ο κορυφαίος της Τέχνης του, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 2 Δεκεμβρίου 1944, ενώ καταγόταν από Κωνσταντινούπολη και Φιλιππούπολη.

Το 1963 μετακόμισε στην Αθήνα και εγκατέλειψε τη Νομική Σχολή Θεσσαλονίκης προκειμένου να ασχοληθεί με το τραγούδι, καταφέρνοντας να γνωρίσει μεγάλη επιτυχία από τις πρώτες ημέρες του ως μουσικός και σύντομα να γίνει πολύ δημοφιλής στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό.

Άρχισε τη σταδιοδρομία του το 1964, και υπήρξε πολιτικά ενεργός σε όλη τη σταδιοδρομία του στη μουσική, με εμφανίσεις σε νυχτερινά κέντρα μεταξύ άλλων με τη Μαρία Φαραντούρη και τον Μάνο Λοΐζο, ενώ κατά τη διάρκεια της Χούντας φυλακίστηκε δύο φορές για τις πολιτικές του πεποιθήσεις, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο του 1967.

Ήταν παντρεμένος με την Ασπασία Αραπίδoυ (γνωστή στο κοινό του με το χαϊδευτικό της, Άσπα, από τα τραγούδια και τις παραστάσεις του) και απέκτησαν δύο γιους, τoν Κoρνήλιo και τoν Ρωμανό, και δύο εγγονούς, τον Διονύση και τον Ανδρέα.

Εξέδωσε δισκογραφικά 14 κύκλους τραγουδιών του, καθώς και ζωντανές ηχογραφήσεις έξι συναυλιών και παραστάσεών του. Φυλακίστηκε και βασανίστηκε από τη χούντα το 1967. Έδωσε συναυλίες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσµο. Έγραψε µουσική για παραστάσεις σε θέατρα της Αθήνας και στην Επίδαυρο, και για τον κινηµατογράφο.