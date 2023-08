Πέθανε ο Mark Margolis, πρωταγωνιστής του «Breaking Bad»

Ο Mark Margolis, ο βετεράνος ηθοποιός, γνωστός για τον ρόλο του Έκτορ Σαλαμάνκα στο «Breaking Bad» και το «Better Call Saul», πέθανε σε ηλικία 83 ετών.

Ο θάνατος του Mark Margolis ανακοινώθηκε από τον γιο του, Morgan, ο οποίος είπε ότι ο πατέρας του πέθανε στο νοσοκομείο Mt. Sinai στη Νέα Υόρκη «μετά από σύντομη ασθένεια».

To βιογραφικό του Mark Margolis

Ο Mark Margolis, ο οποίος γεννήθηκε στη Φιλαδέλφεια στις 26 Νοεμβρίου 1939, είχε μια καριέρα στο Χόλιγουντ που διήρκεσε δεκαετίες με ταινίες όπως ο Σημαδεμένος, Υπόθεση Τόμας Κράουν και Ace Ventura: Pet Detective.

Εμφανίστηκε επίσης σε όλες σχεδόν τις ταινίες του Ντάρεν Αρονόφσκι, συμπεριλαμβανομένων των Pi, Ρέκβιεμ για ένα Όνειρο, και Μαύρος Κύκνος.

Η ερμηνεία του Mark Margolis ως Έκτορ Σαλαμάνκα, του αρχηγού μεξικάνικου καρτέλ, του χάρισε την πρώτη του υποψηφιότητα για Emmy.

Ο Mark Margolis μεγάλωσε στη Δυτική Φιλαδέλφεια και μετά την αποφοίτησή του από το Λύκειο Λίνκολν φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Temple. Όμως, τα παράτησε μετά από ένα χρόνο για να γίνει ηθοποιός. Ταξίδεψε με έναν φίλο του στη Νέα Υόρκη για να παρακολουθήσει μαθήματα με την ηθοποιό και καθηγήτρια Στέλλα Άντλερ στο Actors Studio.

«Αν ο Θεός ήταν γυναίκα, αυτή θα ήταν», είπε ο ίδιος. «Τώρα είναι όλα δικά μου, αλλά οι ρίζες όλων αυτών που έχω προέρχονται από τη Στέλλα».

Ο Mark Margolis εμφανίστηκε επίσης σε πολλές τηλεοπτικές εκπομπές, με επαναλαμβανόμενους ρόλους στο The Equalizer, στο Quantum Leap και στο Oz του HBO, όπου υποδύθηκε τον Antonio Nappa, έναν κρατούμενο που είχε μολυνθεί από τον ιό HIV.

Έπαιξε επίσης τον Δρ Νελ Άπγκαρ στο Star Trek: The Next Generation, έναν παρανοϊκό επιστήμονα ενώ ο τελευταίος του ρόλος ήταν ο μαφιόζος Carmine Conti στη σειρά Showtime Your Honor, στην οποία πρωταγωνιστούσε μαζί με τον Μπράιαν Κράνσον του Breaking Bad.

