Πέθανε ο ηθοποιός Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ

Ο ηθοποιός Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 48 ετών.

Ο ηθοποιός, γνωστός για τους ρόλους του στις σειρές Dawson's Creek και Varsity Blues, πέθανε μετά από μάχη με καρκίνο του παχέος εντέρου σταδίου 3.

Η σύζυγός του, Κίμπερλι Βαν Ντερ Μπεκ, ανακοίνωσε την είδηση στο Instagram.

Ο Βαν Ντερ Μπικ, που έχει έξι παιδιά με την Κίμπερλι (τις κόρες Ολίβια, Άνναμπελ, Εμιλία και Γκουέντολιν και τους γιους Τζόσουα και Τζερεμάια), μοιράστηκε για πρώτη φορά την διάγνωση του καρκίνου με το περιοδικό PEOPLE τον Νοέμβριο του 2024, λέγοντας ότι επικεντρωνόταν στην υγεία και την οικογένειά του.

«Έχω καρκίνο του παχέος εντέρου», αποκάλυψε. «Αντιμετωπίζω ιδιωτικά αυτή τη διάγνωση και λαμβάνω μέτρα για να την αντιμετωπίσω, με την υποστήριξη της απίστευτης οικογένειάς μου».

«Υπάρχει λόγος για αισιοδοξία και αισθάνομαι καλά», πρόσθεσε τότε.

Η ανακάλυψη της νόσου

Ο καρκίνος ανακαλύφθηκε μετά από μια κολονοσκόπηση ρουτίνας τον Αύγουστο του 2023. Πριν από το ραντεβού, ο Βαν Ντερ Μπικ είπε ότι δεν ανησυχούσε, αλλά κοιτάζοντας πίσω, είχε συμπτώματα.

«Ήταν απλώς μια αλλαγή στις συνήθειες του εντέρου», είπε το 2024. «Σκέφτηκα ότι ίσως πρέπει να αλλάξω λίγο τη διατροφή μου. Ίσως πρέπει να σταματήσω τον καφέ. Ίσως πρέπει να σταματήσω να βάζω κρέμα στον καφέ. Και τελικά το έβγαλα από τη διατροφή μου, αλλά δεν βελτιώθηκε, και σκέφτηκα, εντάξει, καλύτερα να πάω να το ελέγξω».

«Ένιωθα πραγματικά πολύ καλά καθώς έβγαινα από την αναισθησία, που τελικά το έκανα και το εξέτασα», συνέχισε. «Και καθώς έβγαινα από τη ζάλη, ο γαστρεντερολόγος είπε — με τον πιο ευχάριστο τρόπο — ότι είναι καρκίνος».

Τότε ήταν που έπαθε σοκ, είπε, και όλη του η ζωή άλλαξε ξαφνικά.

