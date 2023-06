Πέθανε ο ηθοποιός του «Αποκάλυψη Τώρα», Φρέντερικ Φόρεστ

Την είδηση του θανάτου του Φρέντερικ Φόρεστ ανακοίνωσε με ανάρτησή της στο Twitter η Μπέτι Μίντλερ, με την οποία είχαν συμπρωταγωνιστήσει στην ταινία «The Rose» πριν από 40 και πλέον χρόνια.

«Πέθανε ο σπουδαίος και αγαπημένος Φρέντερικ Φόρεστ. Ευχαριστώ όλους τους φανς και φίλους για την στήριξή τους αυτούς τους τελευταίους μήνες. Ήταν ένας εκπληκτικός ηθοποιός και ένας υπέροχος άνθρωπος και είμαι τυχερή που τον είχα στη ζωή μου».

Ο Φρέντερικ Φόρεστ δε, είχε προταθεί για Όσκαρ Β' ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «The Rose».

Το βιογραφικό του Φρέντερικ Φόρεστ

Ο Φρέντερικ Φόρεστ γεννήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου του 1936 στο Waxahachie του Τέξας. Έκανε το ντεμπούτο του σε off-Broadway παραγωγές το 1966 στο «Viet Rock» και ακολούθησαν μικροί ρόλοι σε τηλεοπτικές και κινηματογραφικές παραγωγές.

Έγινε γνωστός με την εμφάνισή του στην ταινία του 1972 «When the Legends Die» για την οποία προτάθηκε και για Χρυσή Σφαίρα.

Είχε επίσης εμφανιστεί ως Jay "Chef" Hicks στη ταινία του 1979 «Αποκάλυψη Τώρα» αλλά και στο «Valley Girl» του 1983.

Άλλες ταινίες στις οποίες εμφανίστηκε ήταν οι «The Conversation» (1974), «The Executioner» (1975), «The Missouri Breaks» (1976), «One from the Heart» (1981), «Hammett» (1982), «Cat Chaser» (1989), «Trauma» (1993), «Lassie» (1994), «The Brave» (1997). Στον κινηματογράφο έκανε την τελευταία του εμφάνιση στο «Όλοι οι άνθρωποι του Βασιλιά» του 2006.

Στην τηλεόραση είχε εμφανιστεί σε αρκετά επεισόδια του «21 Jump Street» (1987), και στις μίνι σειρές «Lonesome Dove» (1989), «I Know My First Name Is Steven» (1989), και «Andersonville» (1996).

Ο Φρέντερικ Φόρεστ είχε παντρευτεί και χωρίσει δύο φορές.