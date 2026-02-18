Πέθανε ο ηθοποιός Τομ Νούναν, ο «Φράνσις Ντολαρχάιντ» του Manhunter, στα 74

Ο Τομ Νούναν, ηθοποιός με μακρά πορεία σε κινηματογράφο, τηλεόραση και θέατρο, πέθανε στις 14 Φεβρουαρίου 2026 σε ηλικία 74 ετών. Την είδηση έκανε γνωστή η Κάρεν Σίλας, συμπρωταγωνίστριά του στο «What Happened Was…,» με ανάρτησή της.

Ο Νούναν καθιερώθηκε στο ευρύ κοινό με τον ρόλο του Φράνσις Ντολαρχάιντ στο «Manhunter» του Μάικλ Μαν το 1986. Αργότερα έπαιξε τον Κέιν στο «RoboCop 2» και συμμετείχε σε σημαντικές παραγωγές όπως τα «Heat», «The Last Action Hero» και «Synecdoche, New York». Εμφανίστηκε, επίσης, ως το τέρας του Φρανκενστάιν στην κωμωδία τρόμου «The Monster Squad».

Παράλληλα, είχε έντονη παρουσία στο θέατρο. Γεννημένος το 1951 στο Γκρίνουιτς του Κονέκτικατ, ξεκίνησε από τη σκηνή και συμμετείχε στην αρχική off Broadway παραγωγή του «Buried Child» του Σαμ Σέπαρντ το 1978. Στον κινηματογράφο έκανε το ντεμπούτο του το 1980 με το Willie & Phil και την ίδια χρονιά εμφανίστηκε και στα Gloria και Heaven’s Gate.

Ο Τομ Νούναν στο «Synecdoche New York» / Φωτ: Sony Pictures Classics

Δεν περιορίστηκε όμως στην υποκριτική. Ως συγγραφέας και σκηνοθέτης ξεχώρισε με το «What Happened Was…,» κινηματογραφική μεταφορά δικού του θεατρικού έργου. Η ταινία, ένα «δίπρακτο» με δύο χαρακτήρες και σχεδόν όλη τη δράση χτισμένη πάνω σε μια πυκνή, προσωπική συνομιλία, προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Sundance το 1994 και κέρδισε το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής.

Η Σίλας, που συνεργάστηκε μαζί του τόσο στο θέατρο όσο και στην ταινία, περιέγραψε τη συνεργασία τους ως σημείο καμπής για την ίδια και μίλησε για «προνόμιο» να δουλέψει δίπλα του, αναφέροντας ότι έφυγε ήρεμα την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.