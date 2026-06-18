Πέθανε ο ηθοποιός Σωτήρης Τσόγκας

Πέθανε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Σωτήρης Τσόγκας την Τετάρτη 17 Ιουνίου.

Ο Σωτήρης Τσόγκας ήταν γεννημένος το 1951 και ήταν παντρεμένος με την επίσης ηθοποιό, Μαίρη Ραζή, με την οποία απέκτησαν μία κόρη.

Ο Σωτήρης Τσόγκας είχε αποφοιτήσει από την DeutscheSchuleAthen – Doerpfeld Gymnasium και από την Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών. Ήταν μέλος του Δ.Σ του Κ.Θ.Β.Ε. , του Σ.Ε.Η και της Ε.Ε.Σ.

Ήταν επίσης ιδρυτικό μέλος του Θεάτρου Οδού Ερμού-Πρόβα, της Πειραματικής Σκηνής «ΟΙ ΜΥΣΤΕΣ» και του ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΑΓΧΟΥΣ "η ευ-θυμία".

Ως ηθοποιός είχε πρωταγωνιστήσει σε 45 παραστάσεις. Συμμετείχε από το 1972 (με ειδική άδεια) στους θιάσους : Mυράτ - Ζουμπουλάκη (Θέατρο Αθηνών), όπου ερμήνευσε βασικούς ρόλους σε δεκάδες έργα του κλασσικού και σύγχρονου ρεπερτορίου (72 ως '82), καθώς και σε Τραγωδίες : «Αντιγόνη» Σοφοκλέους και «Εκάβη» Ευριπίδου στο Ηρώδειο και σε άλλα αρχαία Θέατρα ,της Άννας Φόνσου (Θέατρο Ορβο), Χρήστου Πολίτη - Αντύπα (Απλό Θέατρο), Δημήτρη Ιωακειμίδη (Πολύτεχνο), σε άλλους αθηναϊκούς θιάσους και στο Θέατρο «Πρόβα».

Στα τέλη της δεκαετίας του '70 παρουσίασε μαζί με τον μακαριστό δάσκαλό του Δημήτρη Μυράτ από σκηνής του Θεάτρου Αθηνών, το «Συμπόσιο» του Πλάτωνος και το «Κατά Μάρκον» Ευαγγέλιο στη Δημοτική, σε παγκόσμιες πρώτες. Σκηνοθέτησε συνολικά 50 έργα, κλασσικά και σύγχρονα, ελληνικά και ξένα σε περιφερειακά θεατρικά σχήματα και στο Θέατρο «Πρόβα», όλα τα έργα από το 1993 έως το 2019.

Ως καθηγητής δίδασκε από το 1987: Σε σεμινάρια του ΥΠΠΟΑ, στο Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Αθηνών, στις σχολές «Antenna», «Star» , «Η Πρόβα» ,«ΙΕΚ ΔΟΜΗ», «Ελληνοαμερικανική Ένωση», Πανεπιστήμιο "ΛΟΜΟΝΟΣΩΦ" της Μόσχας ,στο ΑΠΘ και στις αγροτικές φυλακές Τίρυνθας.

Βραβεία: «Α’ Βραβείο Ανδρικού Ρόλου», «Βραβείο σκηνοθεσίας» από το3ο Διεθνές Φεστιβάλ Διαβαλκανικού Θεάτρου, «Α' Πανελλήνιο Βραβείο Ποιήσεως» της Ε.Ν.Ε.Λ. «Α’ Βραβείο Διδασκαλίας» στο Διεθνές Φεστιβάλ Δραματικών Σχολών "ΥΠΕΡΙΩΝ". Χρυσό Μετάλλιο του Μ. Αλεξάνδρου από τον Διεθνή Πολιτιστικό Οργανισμό «Το Καφενείο των Ιδεών». Το 2021 του απονεμήθηκε βραβείο για την πολιτιστική προσφορά του από την «Ακαδημία των Τεχνών». Το όνομά του είναι στο Who Is Who Encyclopedia.

Μενδώνη: «Σημαντικός θεατράνθρωπος με γόνιμη πορεία πολλών δεκαετιών στη σκηνή»

Στον θάνατο του σκηνοθέτη και ηθοποιού Σωτήρη Τσόγκα αναφέρεται με δήλωσή της η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, κάνοντας λόγο για σημαντικό θεατράνθρωπο με γόνιμη πορεία πολλών δεκαετιών στη σκηνή. Η υπουργός Πολιτισμού τονίζει ότι «πειραματίστηκε επανειλημμένα με νέες οπτικές και προσεγγίσεις, αλλά και νέα εγχειρήματα» κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο Θέατρο «Πρόβα» το οποίο ίδρυσε και διηύθυνε με το σύζυγό του Μαίρη Ραζή. «Διαρκής, διακριτική, σημαντική και καθολικά αναγνωρισμένη από τους ομότεχνούς του υπήρξε η προσφορά του Σωτήρη Τσόγκα στο θέατρο, με την αφοσίωσή του και την αδιάλειπτη παρουσία του» καταλήγει στη δήλωσή της η κα Μενδώνη.

Ολόκληρη η δήλωση της υπουργού:

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Σωτήρη Τσόγκα, ενός σημαντικού θεατρανθρώπου με γόνιμη πορεία πολλών δεκαετιών στη σκηνή. Στη μακρά του παρουσία στο σανίδι, ο Σωτήρης Τσόγκας ερμήνευσε από πολύ νωρίς ιδιαίτερα απαιτητικούς ρόλους, από όλο το φάσμα του ρεπερτορίου, και συνεργάστηκε με τους κορυφαίους σκηνοθέτες και ηθοποιούς της γενιάς του. Πειραματίστηκε επανειλημμένα με νέες οπτικές και προσεγγίσεις, αλλά και νέα εγχειρήματα, με κυριότερο το Θέατρο "Πρόβα", το οποίο ίδρυσε και διηύθυνε με το σύζυγό του Μαίρη Ραζή, επί πολλά χρόνια, ανεβάζοντας και σκηνοθετώντας πλήθος παραστάσεων. Σημαντικότατη υπήρξε και η προσφορά του στις νεότερες γενιές, ως καθηγητή σε πολλές σχολές και σεμινάρια. Διαρκής, διακριτική, σημαντική και καθολικά αναγνωρισμένη από τους ομότεχνούς του υπήρξε η προσφορά του Σωτήρη Τσόγκα στο θέατρο, με την αφοσίωσή του και την αδιάλειπτη παρουσία του.

Στη σύζυγό του και την κόρη τους, τους πολλούς φίλους και συναδέλφους του απευθύνω ειλικρινή συλλυπητήρια».