ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΣΗΜΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

Πολιτισμός

Πέθανε ο ηθοποιός Σωτήρης Τσόγκας

Ανακοίνωση για τον θάνατο του ηθοποιού εξέδωσε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη

The LiFO team
The LiFO team
ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΟΓΚΑΣ Facebook Twitter
0

Πέθανε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Σωτήρης Τσόγκας την Τετάρτη 17 Ιουνίου.

Ο Σωτήρης Τσόγκας ήταν γεννημένος το 1951 και ήταν παντρεμένος με την επίσης ηθοποιό, Μαίρη Ραζή, με την οποία απέκτησαν μία κόρη. 

Ο Σωτήρης Τσόγκας είχε αποφοιτήσει από την DeutscheSchuleAthen – Doerpfeld Gymnasium και από την Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών. Ήταν μέλος του Δ.Σ του Κ.Θ.Β.Ε. , του Σ.Ε.Η και της Ε.Ε.Σ.

Ήταν επίσης ιδρυτικό μέλος του Θεάτρου Οδού Ερμού-Πρόβα, της Πειραματικής Σκηνής «ΟΙ ΜΥΣΤΕΣ» και του ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΑΓΧΟΥΣ "η ευ-θυμία".

Ως ηθοποιός είχε πρωταγωνιστήσει σε 45 παραστάσεις. Συμμετείχε από το 1972 (με ειδική άδεια) στους θιάσους : Mυράτ - Ζουμπουλάκη (Θέατρο Αθηνών), όπου ερμήνευσε βασικούς ρόλους σε δεκάδες έργα του κλασσικού και σύγχρονου ρεπερτορίου (72 ως '82), καθώς και σε Τραγωδίες : «Αντιγόνη» Σοφοκλέους και «Εκάβη» Ευριπίδου στο Ηρώδειο και σε άλλα αρχαία Θέατρα ,της Άννας Φόνσου (Θέατρο Ορβο), Χρήστου Πολίτη - Αντύπα (Απλό Θέατρο), Δημήτρη Ιωακειμίδη (Πολύτεχνο), σε άλλους αθηναϊκούς θιάσους και στο Θέατρο «Πρόβα».

Στα τέλη της δεκαετίας του '70 παρουσίασε μαζί με τον μακαριστό δάσκαλό του Δημήτρη Μυράτ από σκηνής του Θεάτρου Αθηνών, το «Συμπόσιο» του Πλάτωνος και το «Κατά Μάρκον» Ευαγγέλιο στη Δημοτική, σε παγκόσμιες πρώτες. Σκηνοθέτησε συνολικά 50 έργα, κλασσικά και σύγχρονα, ελληνικά και ξένα σε περιφερειακά θεατρικά σχήματα και στο Θέατρο «Πρόβα», όλα τα έργα από το 1993 έως το 2019.

Ως καθηγητής δίδασκε από το 1987: Σε σεμινάρια του ΥΠΠΟΑ, στο Ευρωπαϊκό Κολλέγιο Αθηνών, στις σχολές «Antenna», «Star» , «Η Πρόβα» ,«ΙΕΚ ΔΟΜΗ», «Ελληνοαμερικανική Ένωση», Πανεπιστήμιο "ΛΟΜΟΝΟΣΩΦ" της Μόσχας ,στο ΑΠΘ και στις αγροτικές φυλακές Τίρυνθας.

Βραβεία: «Α’ Βραβείο Ανδρικού Ρόλου», «Βραβείο σκηνοθεσίας» από το3ο Διεθνές Φεστιβάλ Διαβαλκανικού Θεάτρου, «Α' Πανελλήνιο Βραβείο Ποιήσεως» της Ε.Ν.Ε.Λ. «Α’ Βραβείο Διδασκαλίας» στο Διεθνές Φεστιβάλ Δραματικών Σχολών "ΥΠΕΡΙΩΝ". Χρυσό Μετάλλιο του Μ. Αλεξάνδρου από τον Διεθνή Πολιτιστικό Οργανισμό «Το Καφενείο των Ιδεών». Το 2021 του απονεμήθηκε βραβείο για την πολιτιστική προσφορά του από την «Ακαδημία των Τεχνών». Το όνομά του είναι στο Who Is Who Encyclopedia.

Μενδώνη: «Σημαντικός θεατράνθρωπος με γόνιμη πορεία πολλών δεκαετιών στη σκηνή»

Στον θάνατο του σκηνοθέτη και ηθοποιού Σωτήρη Τσόγκα αναφέρεται με δήλωσή της η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, κάνοντας λόγο για σημαντικό θεατράνθρωπο με γόνιμη πορεία πολλών δεκαετιών στη σκηνή. Η υπουργός Πολιτισμού τονίζει ότι «πειραματίστηκε επανειλημμένα με νέες οπτικές και προσεγγίσεις, αλλά και νέα εγχειρήματα» κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο Θέατρο «Πρόβα» το οποίο ίδρυσε και διηύθυνε με το σύζυγό του Μαίρη Ραζή. «Διαρκής, διακριτική, σημαντική και καθολικά αναγνωρισμένη από τους ομότεχνούς του υπήρξε η προσφορά του Σωτήρη Τσόγκα στο θέατρο, με την αφοσίωσή του και την αδιάλειπτη παρουσία του» καταλήγει στη δήλωσή της η κα Μενδώνη.

Ολόκληρη η δήλωση της υπουργού:

«Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του Σωτήρη Τσόγκα, ενός σημαντικού θεατρανθρώπου με γόνιμη πορεία πολλών δεκαετιών στη σκηνή. Στη μακρά του παρουσία στο σανίδι, ο Σωτήρης Τσόγκας ερμήνευσε από πολύ νωρίς ιδιαίτερα απαιτητικούς ρόλους, από όλο το φάσμα του ρεπερτορίου, και συνεργάστηκε με τους κορυφαίους σκηνοθέτες και ηθοποιούς της γενιάς του. Πειραματίστηκε επανειλημμένα με νέες οπτικές και προσεγγίσεις, αλλά και νέα εγχειρήματα, με κυριότερο το Θέατρο "Πρόβα", το οποίο ίδρυσε και διηύθυνε με το σύζυγό του Μαίρη Ραζή, επί πολλά χρόνια, ανεβάζοντας και σκηνοθετώντας πλήθος παραστάσεων. Σημαντικότατη υπήρξε και η προσφορά του στις νεότερες γενιές, ως καθηγητή σε πολλές σχολές και σεμινάρια. Διαρκής, διακριτική, σημαντική και καθολικά αναγνωρισμένη από τους ομότεχνούς του υπήρξε η προσφορά του Σωτήρη Τσόγκα στο θέατρο, με την αφοσίωσή του και την αδιάλειπτη παρουσία του.

Στη σύζυγό του και την κόρη τους, τους πολλούς φίλους και συναδέλφους του απευθύνω ειλικρινή συλλυπητήρια».

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΗΜΕΡΑ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η παράλογη ομορφιά των στοιχειωμένων ονείρων του Gregory Crewdson

Πολιτισμός / Η παράλογη ομορφιά των στοιχειωμένων ονείρων του Gregory Crewdson

Με αφορμή την κυκλοφορία έξι φωτογραφιών από το Dream House σε συλλεκτικές εκτυπώσεις της Avant Arte, έρχεται ξανά στο προσκήνιο η θρυλική σειρά όπου ο Gregory Crewdson φωτογράφισε την Τζούλιαν Μουρ, την Τίλντα Σουίντον, τον Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν, την Γκουίνεθ Πάλτροου και τον Γουίλιαμ Χ. Μέισι μέσα σε ένα εφιαλτικό σπίτι στο Βερμόντ.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Όταν η Σαρλότ Γκενσμπούργκ συνάντησε τον Καβάφη στην Αθήνα

Πολιτισμός / Όταν η Σαρλότ Γκενσμπούργκ συνάντησε τον Καβάφη στην Αθήνα

Η Σαρλότ Γκενσμπούργκ φωτογραφήθηκε δίπλα στο άγαλμα του Κ.Π. Καβάφη στην Αθήνα, σε μια ανάρτηση του Ιδρύματος Ωνάση που ένωσε απρόσμενα την ευρωπαϊκή ποπ μυθολογία της με τον Αλεξανδρινό ποιητή.
THE LIFO TEAM
Η Αφροδίτη του Μποτιτσέλι είχε πρόσωπο, σώμα και έναν ανεξήγητο θάνατο στα 23

Πολιτισμός / Η Αφροδίτη του Μποτιτσέλι είχε πρόσωπο, σώμα και έναν ανεξήγητο θάνατο στα 23

Πέθανε στα 23 της, αλλά το πρόσωπό της έμεινε για αιώνες πάνω στο κοχύλι της Αναγέννησης. Τώρα, μια νέα μελέτη προτείνει ιατρική εξήγηση για τον πρόωρο θάνατο της Σιμονέτα Βεσπούτσι.
THE LIFO TEAM
Πίνακας του Μοντιλιάνι που είχαν αρπάξει οι Ναζί πρέπει να επιστραφεί μέσα σε 30 ημέρες

Πολιτισμός / Πίνακας του Μοντιλιάνι που είχαν αρπάξει οι Ναζί πρέπει να επιστραφεί μέσα σε 30 ημέρες

Ένας από τους πιο γνωστούς πίνακες του Μοντιλιάνι, λεηλατημένος την περίοδο των Ναζί, βρίσκεται ξανά στο κέντρο μιας υπόθεσης που ενώνει αγορά τέχνης, Panama Papers και μια οικογένεια που τον διεκδικεί εδώ και δεκαετίες.
THE LIFO TEAM
Η Ταϊλάνδη ετοιμάζει τα πρώτα της καλλιστεία για λεσβίες και τρανς άνδρες

Πολιτισμός / Η Ταϊλάνδη ετοιμάζει τα πρώτα της καλλιστεία για λεσβίες και τρανς άνδρες

Με το Tom Thailand 2026, οι toms της Ταϊλάνδης αποκτούν για πρώτη φορά πανεθνική προβολή, σε έναν διαγωνισμό που απευθύνεται σε γυναίκες με αρρενωπή ή ανδρόγυνη έκφραση, αλλά και σε τρανς άνδρες.
THE LIFO TEAM
Ο Λιλ Νας Χ μίλησε για τη διπολική διαταραχή: «Υπάρχει λιγότερος φόβος στην καρδιά μου»

Πολιτισμός / Ο Λιλ Νας Χ μίλησε για τη διπολική διαταραχή: «Υπάρχει λιγότερος φόβος στην καρδιά μου»

Ύστερα από μήνες μακριά από τη δημοσιότητα, ο 27χρονος καλλιτέχνης μίλησε για τη θεραπεία του, το στίγμα γύρω από την ψυχική υγεία και τη νέα μουσική που ετοιμάζει.
THE LIFO TEAM
Μήπως οι «αιωνόβιοι» της Ικαρίας ήταν απλώς λάθη στα ληξιαρχεία;

Πολιτισμός / Μήπως οι «αιωνόβιοι» της Ικαρίας ήταν απλώς λάθη στα ληξιαρχεία;

Το Morbid του Saul Justin Newman αμφισβητεί τους μύθους της μακροζωίας, υποστηρίζοντας ότι πίσω από πολλούς «αιωνόβιους» μπορεί να βρίσκονται λάθος ηλικίες, λάθος μητρώα και άνθρωποι που έμεναν ζωντανοί μόνο στα χαρτιά.
THE LIFO TEAM
ΟΥΜΑ ΘΕΡΜΑΝ ΠΑΤΕΡΑΣ ΠΕΘΑΝΕ

Πολιτισμός / Πέθανε ο Ρόμπερτ Θέρμαν: Μία από τις σημαντικότερες ακαδημαϊκές φωνές του θιβετιανού βουδισμού και πατέρας της Ούμα Θέρμαν

Ο Ρόμπερτ Θέρμαν αφιέρωσε τη ζωή του στη μελέτη του θιβετιανού βουδισμού και θεωρήθηκε ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς μελετητές στο αντικείμενο
THE LIFO TEAM
Η Celine μετά τη λατρεία και το σκοτάδι ψάχνει ξανά τη χαρά

Πολιτισμός / Ο Μάικλ Ράιντερ φέρνει στη Celine μια χαρά χωρίς αφέλεια

Ο Μάικλ Ράιντερ επιστρέφει στη Celine σαν κάποιος που δεν θέλει να νικήσει τα φαντάσματά της, αλλά να ανοίξει τα παράθυρα. Με χρώμα, μνήμη και ρούχα φτιαγμένα για πραγματικές ζωές, επιχειρεί να ξαναδώσει στον παρισινό οίκο τη χαρά του ντυσίματος.
THE LIFO TEAM
Η Αφροδίτη κοιτάζει πια την Άνοιξη: Το Ουφίτσι ξαναστήνει τον Μποτιτσέλι

Πολιτισμός / Πώς ξαναβλέπεις την Αφροδίτη του Μποτιτσέλι;

Το Ουφίτσι ξαναέστησε τις αίθουσες Μποτιτσέλι: η «Γέννηση της Αφροδίτης» και η «Άνοιξη» παρουσιάζονται πλέον σε νέα διάταξη, σε άμεσο οπτικό διάλογο, με στόχο λιγότερο θόρυβο, καλύτερη ροή και πιο καθαρό βλέμμα πάνω σε δύο από τις πιο διάσημες εικόνες της Αναγέννησης.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Το μήνυμα της Ελίζαμπεθ Μος στην Αν Ντάουντ τη νύχτα που εξελέγη ο Τραμπ

Πολιτισμός / «Μην αφήνεις τους μπάσταρδους να σε συνθλίψουν»: Το μήνυμα της Ελίζαμπεθ Μος μετά τη νίκη Τραμπ

Η Αν Ντάουντ θυμήθηκε το μήνυμα που της έστειλε η Ελίζαμπεθ Μος μετά την εκλογή Τραμπ: μια λατινική φράση της Μάργκαρετ Άτγουντ που, μέσα από το The Handmaid’s Tale, έγινε σύνθημα πολιτικής αντίστασης.
THE LIFO TEAM
Η Τζούντι Ντεντς γίνεται η πρώτη ηθοποιός που δίνει το όνομά της σε θέατρο του West End

Πολιτισμός / Η Τζούντι Ντεντς γίνεται η πρώτη ηθοποιός που δίνει το όνομά της σε θέατρο του West End

Η Τζούντι Ντεντς θα δει το όνομά της στη μαρκίζα του West End: το Shaftesbury Theatre του Λονδίνου μετονομάζεται σε Judi Dench Theatre, τιμώντας μια από τις μεγάλες κυρίες της βρετανικής σκηνής.
THE LIFO TEAM
 
 