Πέθανε ο ηθοποιός Μάικλ Πένινγκτον

Ο ηθοποιός θεάτρου και κινηματογράφου Μάικλ Πένινγκτον πέθανε σε ηλικία 82 ετών, όπως επιβεβαίωσαν οι εκπρόσωποί του.

Πιο γνωστός ως ο διοικητής του Death Star, Moff Jerjerrod, στο «Star Wars: Επεισόδιο VI – Η Επιστροφή των Τζεντάι», ο ηθοποιός υπήρξε καταξιωμένος ερμηνευτής έργων του Σαίξπηρ και αναφέρεται ως Επίτιμος Συναργάτης του Royal Shakespeare Company.

Συνίδρυσε επίσης την English Shakespeare Company μαζί με τον σκηνοθέτη Μάικλ Μπογκντάνοφ.

Η ηθοποιός Μίριαμ Μάργκολις απέτισε φόρο τιμής στον Πένινγκτον, περιγράφοντάς τον ως «πολύ καλό ηθοποιό, λαμπρό, σοφό, καθαρό». Είπε ότι ήταν «ένας παλιός φίλος από τα χρόνια του Κέιμπριτζ», προσθέτοντας: «Είμαι απέραντα λυπημένη. Ας είναι ευλογημένη η μνήμη σου, παλιέ μου φίλε».

Ο Μάικλ Πένινγκτον στον ρόλο του Moff Jerjerrod

Γεννημένος ως Μάικλ Βίβιαν Φάιφ Πένινγκτον στις 7 Ιουνίου 1943 στο Κέιμπριτζ της Αγγλίας, η καριέρα του στην οθόνη ξεκίνησε το 1965 με έναν δευτερεύοντα ρόλο στη μίνι σειρά του BBC «The War of the Roses».

Στη συνέχεια είχε περισσότερους από 70 τηλεοπτικούς και κινηματογραφικούς ρόλους, μεταξύ των οποίων και του συμπρωταγωνιστή της Μέριλ Στριπ στο «Η Σιδηρά Κυρία», για το οποίο εκείνη κέρδισε το τρίτο της Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου.

Ο Άγγλος ηθοποιός ήταν επίσης γνωστός για τη συνεργασία του με τη Ντέιμ Τζούντι Ντεντς και τον σύζυγό της, Μάικλ Γουίλιαμς, και συμμετείχε μαζί τους σε αρκετές θεατρικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων και ο «Βασιλιάς Ληρ».

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Independent το 2015, ο Πένινγκτον είπε ότι το να παρακολουθήσει τη Ντεντς να παίζει την Οφηλία σε μια παράσταση του «Άμλετ» στο Λονδίνο το 1957 τον ενέπνευσε να ασχοληθεί με το θέατρο.

«Δεν υπάρχει κανείς σαν την Τζούντι. Για εκείνη η υποκριτική είναι παιχνίδι· είναι μια ασύγκριτη κοπέλα», είχε πει.

Ο Πένινγκτον είχε επίσης ρόλους σε αρκετές παραγωγές του BBC, όπως τα «The Witches of Pendle», «Οιδίπους Τύραννος» και μια διασκευή του «Middlemarch».

Ο τελευταίος του καταγεγραμμένος ρόλος ήταν το 2022, όταν έδωσε τη φωνή του στον χαρακτήρα The Trust σε πέντε επεισόδια της sci-fi σειράς «Raised by Wolves».

