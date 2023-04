Πέθανε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Μάρεϊ Μέλβιν

Πέθανε σε ηλικία 90 ετών, ο Βρετανός ηθοποιός Μάρεϊ Μέλβιν.

Ο Μάρεϊ Μέλβιν ήταν γνωστός κυρίως από τις κινηματογραφικές ταινίες «Το φάντασμα της Όπερας» και «Μπάρι Λίντον» ενώ άφησε το στίγμα του και στη μικρή οθόνη με την ερμηνεία του στην τηλεοπτική σειρά «Torchwood».

Ο Μάρεϊ Μέλβιν σύμφωνα με την σκηνοθέτη Κέρι Κυριάκος Μάικλ, πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 90 ετών.

«Με μεγάλη λύπη ανακοινώνω τον θάνατο του Μάρεϊ Μέλβιν, ηθοποιού, σκηνοθέτη και ερευνητή αρχείων του θεάτρου», έγραψε χθες Μεγάλο Σάββατο στο Twitter ο σκηνοθέτης.

Ο Μάρεϊ Μέλβιν είχε ένα ατύχημα τον Δεκέμβριο, όταν έπεσε και έκτοτε δεν συνήλθε ποτέ πλήρως, όπως ανέφερε ο Μάικλ. «Πέθανε την Παρασκευή στο νοσοκομείο St Thomas του Λονδίνου».

Ο ηθοποιός ήταν ένας «υπέροχος κακός» στον ρόλο του Μπίλις Μάνγκερ στο «Torchwood» ανέφερε στο Instagram ο παραγωγός Ράσελ Ντέιβις.

Γεννημένος στις 10 Αυγούστου 1932 στο Λονδίνο, ο Μάρεϊ Μέλβιν έπαιξε στην κινηματογραφική προσαρμογή του θεατρικού το «Φάντασμα της Όπερας» (2004) και στο «Μπάρι Λίντον» του Στάνλεϊ Κιούμπρικ το 1975, όπου υποδύθηκε τον ρόλο του ιερέα Σάμουελ Ραντ.

Το 1962 είχε λάβει βραβείο ανδρικής ερμηνείας στο φεστιβάλ των Καννών για την ταινία «A Taste of Honey» του Βρετανού σκηνοθέτη Τόνι Ρίτσαρντσον.

Ο Μέλβιν ήταν επίσης συγγραφέας του The Art of Theatre Workshop (2006) και του Theatre Royal, A History of the Building (2009).

Με πληροφορείς του Guardian/AFP