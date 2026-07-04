Πέθανε ο ηθοποιός Γιάννης Δενδρινός σε ηλικία 43 ετών.

Τον θάνατό του επιβεβαίωσε η μητέρα του μέσα από μια ανάρτηση στο Facebook. «Αυλαία» σημείωσε χαρακτηριστικά δημοσιεύοντας, μεταξύ άλλων, φωτογραφίες από την καλλιτεχνική πορεία του Γιάννη Δενδρινού.

Την είδηση σχολίασε λίγο αργότερα και ο Χάρης Τζωρτζάκης μέσα από ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, αποχαιρετώντας τον συνάδελφο και φίλο του με λόγια γεμάτα συγκίνηση. «Καλό ταξίδι, ρε Γιαννάκη. Μας τσάκισε το φευγιό σου», έγραψε ο Χάρης Τζωρτζάκης μεταξύ άλλων.

Ανάρτηση έκανε και ο ηθοποιός, Νίκος Ορφανός.

Η Σοφία Καστρησίου, που στο παρελθόν είχε συνεργαστεί μαζί του, σημείωσε σε ανάρτησή της: «Πρόβα στην Κωνσταντινουπόλεως και εμφανίζεται ένας πρίγκιψ... Ευγενής, ευθυτενής, από μια άλλη εποχή φερμένος. Στη σκηνή πανέξυπνος και πολυτάλαντος, στον αυτοσχεδιασμό μοναδικός παρέα με την "γάτα" του. Η φωνή του ξεχωριστή, ανυπομονούσα πάντα για τη στιγμή του τραγουδιού στις πρόβες και στην παράσταση. Στην καρδιά μου οι συζητήσεις μας, τα γέλια μας για τη ζωή, που μας ταλαιπωρούσε, τα πρωινά σε εκείνο το ξενοδοχείο στη Λαμία. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει, αν δεν το έχει ζήσει, πως στις πρόβες μπορείς να συνδεθείς βαθιά και για πάντα με κάποιους ανθρώπους. Giannis Dendrinos τα λόγια όλων μας δεν μπορούν να καλύψουν τη σιωπή αυτής της ημέρας...».

Ποιος ήταν ο ηθοποιός Γιάννης Δενδρινός

Ο Γιάννης Δενδρινός γεννήθηκε στην Αθήνα το 1983 και αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Ωδείου Αθηνών.

Είχε επίσης σπουδάσει στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου, ενώ ασχολήθηκε και με το τραγούδι, κάνοντας σπουδές στο κλασικό και σύγχρονο ρεπερτόριο.

Στη διάρκεια της καλλιτεχνικής του διαδρομής συνεργάστηκε με σημαντικούς θεατρικούς οργανισμούς και δημιουργούς, συμμετέχοντας σε παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου και άλλων σκηνών.

Ανάμεσα στις δουλειές του ήταν η «Μάνα Κουράγιο και τα παιδιά της» του Μπέρτολτ Μπρεχτ, ο «Οιδίπους Τύραννος» του Σοφοκλή, η «Ειρήνη» του Αριστοφάνη, οι «Χίλιες και μία Ιστορίες», η «Ιταλική Νύχτα», η «Φάρμα των Ζώων» και πολλές ακόμη παραγωγές.

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