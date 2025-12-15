Πέθανε ο ηθοποιός Άντονι Γκίρι σε ηλικία 78 ετών

Ο ηθοποιός Άντονι Γκίρι, που υποδύθηκε τον Λουκ Σπένσερ στη σειρά General Hospital, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 78 ετών.

Ο ηθοποιός πέθανε την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου λόγω επιπλοκών από μια εγχείρηση που είχε υποβληθεί τρεις ημέρες νωρίτερα, σύμφωνα με το TV Insider.

«Ήταν ένα σοκ για μένα, τις οικογένειές μας και τους φίλους μας», δήλωσε ο σύζυγος του Γκίρι, Κλαούντιο Γκάμα, σε ανακοίνωση του μέσου ενημέρωσης. «Για περισσότερα από 30 χρόνια, ο Τόνι ήταν ο φίλος μου, ο σύντροφός μου, ο σύζυγός μου».

Η καριέρα του ηθοποιού Άντονι Γκίρι

Ήταν γνωστός για τον ρόλο του στη σειρά General Hospital, στην οποία πρωτοεμφανίστηκε το 1978. Ο χαρακτήρας του Λουκ τελικά έγινε ζευγάρι με τον χαρακτήρα της Λάουρα, την οποία υποδήθηκε η Τζίνι Φράνσις και μαζί έγιναν το μεγαλύτερο ζευγάρι της τηλεόρασης.

Τον τηλεοπτικό γάμο τους το 1981 παρακολούθησαν 30 εκατομμύρια άνθρωποι, καθιστώντας το ένα από τα πιο δημοφιλή επεισόδια στην ιστορία των τηλεοπτικών σειρών. Ο Γκίρι αποχώρησε από τη σειρά το 2015.

Φωτ. αρχείου: Ο Άντονι Γκίρι αποχαιρετά το General Hospital / Getty Images

Ο Γκίρι γεννήθηκε στο Κόαλβιλ της Γιούτα το 1947. Το όνομα που του δόθηκε στη γέννηση ήταν Τόνι, αλλά το άλλαξε σε Άντονι το 1978.

«Είχα μια ευτυχισμένη παιδική ηλικία και η οικογένειά μου ήταν πάντα κοντά μου», είπε στο PEOPLE το 1980. «Αλλά από νωρίς συνειδητοποίησαν ότι δεν ήμουν από αυτόν τον κόσμο, ότι δεν θα ακολουθούσα τα βήματα του πατέρα μου... Στο σχολείο ήμουν πάντα ένας καλλιτεχνικός, μοναχικός τύπος».

Πήρε υποτροφία θεατρικών σπουδών για το Πανεπιστήμιο της Γιούτα και, κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους των σπουδών του, επιλέχθηκε για να συμμετάσχει στην περιοδεία της θεατρικής παράστασης The Subject Was Roses, η οποία τον οδήγησε στο Λος Άντζελες. Έμεινε εκεί και αναζήτησε δουλειά ως ηθοποιός.

Στην αρχή της καριέρας του εμφανίστηκε σε ένα από τα πρώτα επεισόδια της σειράς All in the Family ως ομοφυλόφιλος άνδρας που αμφισβητεί την ομοφοβία. Άλλες σειρές στις οποίες εμφανίστηκε ως guest star κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '70 ήταν οι The Streets of San Francisco, Room 222, Marcus Welby, M.D., The Partridge Family, Barnaby Jones, Starsky & Hutch και η σαπουνόπερα The Young and the Restless.

Ο ρόλος στο General Hospital

Το 1978, ο Γκίρι προσλήφθηκε για να συμμετάσχει στο General Hospital σε μια συνεργασία που αρχικά είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει 13 εβδομάδες. Η σειρά ήταν κοντά στην ακύρωση, αλλά η εκτελεστική παραγωγός Γκλόρια Μόντι έκανε μεγάλες αλλαγές για να την αναστρέψει και ο Λουκ έγινε κεντρικό μέρος αυτής της προσπάθειας. Μία από τις συμπρωταγωνίστριές του ήταν η Ντέμι Μουρ, που υποδύθηκε την Τζάκι Τέμπλετον.

Φωτ. αρχείου: Το ζευγάρι του Λουκ και της Λάουρα / Getty Images

«Στην αρχή, ο Λουκ Σπένσερ ήταν ένας κακός άνθρωπος», είπε ο Γκίρι στο PEOPLE το 1980. «Ήταν ένας αλήτης που διαχειριζόταν μια ντισκοτέκ και ήταν έμπορος ναρκωτικών για τη Μαφία. Ήταν ένας πραγματικός δολοφόνος». Αλλά με την πάροδο του χρόνου, ο χαρακτήρας του έγινε «συμπαθής» και «πνευματώδης», χάρη σε μεγάλο βαθμό στον ρομαντικό του δεσμό με τη Λάουρα.

Υπενθυμίζεται, ωστόσο, ότι η τηλεοπτική αυτή σχέση ξεκίνησε όταν ο χαρακτήρας του Λουκ βίασε τον χαρακτήρα της Λάουρα και στη συνέχεια ερωτεύτηκαν.

Με πληροφορίες από People