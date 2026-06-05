Πέθανε ο ηθοποιός Anthony Head - Συμμετείχε στη σειρά «Buffy the Vampire Slayer»

Ο Βρετανός ηθοποιός Anthony Head, γνωστός κυρίως για τους ρόλους του σε τηλεοπτικές σειρές όπως «Buffy the Vampire Slayer», «Ted Lasso», «Merlin» και «Little Britain», απεβίωσε σε ηλικία 72 ετών.

Ο Head απέκτησε διεθνή φήμη ως Rupert Giles στην επιτυχημένη υπερφυσική σειρά για εφήβους «Buffy the Vampire Slayer» στα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Στη συνέχεια, είχε επαναλαμβανόμενο ρόλο στην σειρά «Little Britain», υποδύθηκε τον βασιλιά Uther Pendragon στη σειρά «Merlin» του BBC και εμφανίστηκε ως ο πρώην ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικού συλλόγου Rupert Mannion στη σειρά «Ted Lasso».

Απεβίωσε ο ηθοποιός Anthony Head

«Πέθανε ειρηνικά από επιπλοκές λόγω πνευμονίας, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του», δήλωσαν οι κόρες του, Emily και Daisy.

Στην ανακοίνωσή τους, οι κόρες του ανέφεραν: «Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπητού πατέρα μας».

Πρόσθεσαν: «Ήταν, και θα είναι για πάντα, τιμή και προνόμιο να είμαστε κόρες του και να έχουμε δει από πρώτο χέρι την επίδραση που είχαν τόσο ο ίδιος όσο και το έργο του σε τόσους πολλούς».

Είπαν επίσης ότι γνωρίζουν «πόσο πολύ θα λείψει στους φίλους, τους συναδέλφους και τους θαυμαστές της εκπομπής στην οποία συμμετείχε», προσθέτοντας ότι «αγαπούσε πολύ τη δουλειά του» και «πάντα θεωρούσε τον εαυτό του απίστευτα τυχερό».

Η οικογένειά του αναγνώρισε ότι «η κληρονομιά του θα ζήσει για πάντα» και δήλωσε ότι θεωρούν τον εαυτό τους «τυχερό» που τον είδαν να κάνει αυτό που αγαπούσε καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του.

Με πληροφορίες από BBC