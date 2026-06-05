ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Πέθανε ο ηθοποιός Anthony Head - Συμμετείχε στη σειρά «Buffy the Vampire Slayer»

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του, ο ηθοποιός απεβίωσε από επιπλοκές λόγω πνευμονίας

The LiFO team
The LiFO team
ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΝΕΚΡΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ANTHONY HEAD Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: ΕΡΑ
0

Ο Βρετανός ηθοποιός Anthony Head, γνωστός κυρίως για τους ρόλους του σε τηλεοπτικές σειρές όπως «Buffy the Vampire Slayer», «Ted Lasso», «Merlin» και «Little Britain», απεβίωσε σε ηλικία 72 ετών.

Ο Head απέκτησε διεθνή φήμη ως Rupert Giles στην επιτυχημένη υπερφυσική σειρά για εφήβους «Buffy the Vampire Slayer» στα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Στη συνέχεια, είχε επαναλαμβανόμενο ρόλο στην σειρά «Little Britain», υποδύθηκε τον βασιλιά Uther Pendragon στη σειρά «Merlin» του BBC και εμφανίστηκε ως ο πρώην ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικού συλλόγου Rupert Mannion στη σειρά «Ted Lasso».

Απεβίωσε ο ηθοποιός Anthony Head

«Πέθανε ειρηνικά από επιπλοκές λόγω πνευμονίας, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του», δήλωσαν οι κόρες του, Emily και Daisy.

Στην ανακοίνωσή τους, οι κόρες του ανέφεραν: «Με βαριά καρδιά ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπητού πατέρα μας».

Πρόσθεσαν: «Ήταν, και θα είναι για πάντα, τιμή και προνόμιο να είμαστε κόρες του και να έχουμε δει από πρώτο χέρι την επίδραση που είχαν τόσο ο ίδιος όσο και το έργο του σε τόσους πολλούς».

Είπαν επίσης ότι γνωρίζουν «πόσο πολύ θα λείψει στους φίλους, τους συναδέλφους και τους θαυμαστές της εκπομπής στην οποία συμμετείχε», προσθέτοντας ότι «αγαπούσε πολύ τη δουλειά του» και «πάντα θεωρούσε τον εαυτό του απίστευτα τυχερό».

Η οικογένειά του αναγνώρισε ότι «η κληρονομιά του θα ζήσει για πάντα» και δήλωσε ότι θεωρούν τον εαυτό τους «τυχερό» που τον είδαν να κάνει αυτό που αγαπούσε καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του.

Με πληροφορίες από BBC

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ανέκδοτο διήγημα της Ίντιθ Γουόρτον δημοσιεύεται για πρώτη φορά μετά από πάνω από έναν αιώνα

Πολιτισμός / Ανέκδοτο διήγημα της Ίντιθ Γουόρτον δημοσιεύεται για πρώτη φορά μετά από έναν αιώνα

Το The Men Who Saved the World, ανέκδοτο και ημιτελές διήγημα της Ίντιθ Γουόρτον, δημοσιεύεται στο Strand Magazine μετά τον εντοπισμό του στο αρχείο της στο Yale, φωτίζοντας ένα γαλλικό château του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου όπου η υψηλή κοινωνία προσπαθεί να ξαναστήσει τη σαμπάνια και τα λουλούδια πάνω στα ίχνη της φρίκης.
THE LIFO TEAM
Το Peaky Blinders έγινε ο «Καρυοθραύστης» του σύγχρονου χορού

Πολιτισμός / Το Peaky Blinders έγινε ο «Καρυοθραύστης» του σύγχρονου χορού

Στα 100 της χρόνια, η Rambert δεν κοιτά νοσταλγικά το αρχείο της. Με το Peaky Blinders ως δικό της λαϊκό τελετουργικό και μια έμμεση απάντηση στον Τιμοτέ Σαλαμέ, επιχειρεί να φέρει τον χορό πιο κοντά στο σύγχρονο κοινό.
THE LIFO TEAM
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ ΥΠΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Πολιτισμός / ΥΠΠΟ: Συνεχίζεται ο εκσυγχρονισμός του Παλαιού Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης - Πώς θα διαμορφωθεί

Όπως έγινε γνωστό, ολοκληρώνονται οι πρόδρομες εργασίες της προσωρινής αντιστήριξης των εκσκαφών που απαιτούνται για την υπόγεια επέκταση του Μουσείου
THE LIFO TEAM
Dataland: Το μουσείο όπου η τέχνη αρχίζει να σε κοιτά πίσω

Πολιτισμός / Dataland: Το μουσείο όπου η τέχνη αρχίζει να σε κοιτά πίσω

Το Dataland, το νέο μουσείο τεχνητής νοημοσύνης που ανοίγει στις 20 Ιουνίου στο Λος Άντζελες, παρουσιάζει την πρώτη του έκθεση, Machine Dreams: Rainforest, ως ένα τροπικό δάσος φτιαγμένο από δεδομένα, αισθητήρες, αρώματα, εικόνες και αλγοριθμικά όνειρα
THE LIFO TEAM
Πριν από το AI, ο Μ. Κ. Έσερ είχε ήδη κάνει την πραγματικότητα να μοιάζει ύποπτη

Πολιτισμός / Πριν από το AI, ο Μ. Κ. Έσερ είχε ήδη κάνει την πραγματικότητα να μοιάζει ύποπτη

Στο Magic Mirror του 1946, ο Μ. Κ. Έσερ μετατρέπει ένα επίπεδο μοτίβο σε τρισδιάστατη σκηνή: φτερωτά πλάσματα μοιάζουν να βγαίνουν από την επιφάνεια, να περνούν μέσα από τον καθρέφτη και να επιστρέφουν ξανά ως εικόνα.
THE LIFO TEAM
Η Ιφιγένεια έγινε ταινία για το σεξ, τη φτώχεια και τις πληγές της λιτότητας

Πολιτισμός / Η Ιφιγένεια έγινε ταινία για το σεξ, τη φτώχεια και τις πληγές της λιτότητας

Το Effi o Blaenau μεταφέρει την Ιφιγένεια σε μια πρώην βιομηχανική πόλη της Ουαλίας, μετατρέποντας την ελληνική τραγωδία σε ιστορία για τη γυναικεία θυσία, την εργατική τάξη και τις πληγές της λιτότητας.
THE LIFO TEAM
Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τη ρήξη με τον Τζον Λένον: «Ήταν σαν να μου έμπηγε μικρά μαχαίρια»

Πολιτισμός / Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τη ρήξη με τον Τζον Λένον: «Ήταν σαν να μου έμπηγε μικρά μαχαίρια»

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ μίλησε στο NME για την επώδυνη περίοδο της φιλίας του με τον Τζον Λένον, τις επιχειρηματικές διαφωνίες που χώρισαν τους Beatles και τη συμφιλίωση που ήρθε αργότερα.
THE LIFO TEAM
Η Εμίλια Κλαρκ έγινε Daenerys ενώ πίστευε ότι ο θάνατος «ερχόταν να την πάρει»

Πολιτισμός / Η Εμίλια Κλαρκ έγινε Daenerys ενώ πίστευε ότι ο θάνατος «ερχόταν να την πάρει»

Στο Power of Women του Variety, η Εμίλια Κλαρκ μίλησε για τις δύο εγκεφαλικές αιμορραγίες, την ενοχή του επιζώντα και την ανάρρωση που συνεχίζεται χρόνια αφού όλοι νομίζουν ότι είσαι καλά.
THE LIFO TEAM
Η Σαγράδα Φαμίλια τελειώνει μετά από 144 χρόνια αλλά η Βαρκελώνη δεν ξέρει ακόμη τι να κάνει μαζί της

Πολιτισμός / Η Σαγράδα Φαμίλια αποχαιρετά τον μύθο του πιο διάσημου ανολοκλήρωτου κτιρίου στον κόσμο

Μετά από 144 χρόνια, η Σαγράδα Φαμίλια φτάνει στη συμβολική της ολοκλήρωση: ο τελευταίος πύργος της θα ευλογηθεί στις 10 Ιουνίου από τον Πάπα, εκατό χρόνια μετά τον θάνατο του Γκαουντί.
THE LIFO TEAM
Η απίστευτη ζωή της Ταπισερί της Μπαγιέ

Εικαστικά / Η απίστευτη ζωή της Ταπισερί της Μπαγιέ

Το μνημειώδες κέντημα που αφηγήθηκε τη Νορμανδική Κατάκτηση του 1066 θα εκτεθεί για πρώτη φορά στη Βρετανία, στο Bρετανικό Μουσείο. Σχεδόν χίλια χρόνια μετά τη δημιουργία της, επιστρέφει ως έκθεση-γεγονός και ως εικόνα μιας Ιστορίας που δεν σταμάτησε ποτέ να μας αφορά.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
 
 