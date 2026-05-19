Πέθανε ο ιδιοκτήτης του βιβλιοπωλείου «Πρωτοπορία» και εκδότης, Βαγγέλης Τρικεριώτης.

Ο γνωστός εκδότης «έφυγε» από τη ζωή, τη Δευτέρα 18/5.

Την ανακοίνωση του θανάτου του Βαγγέλη Τρικεριώτη έκανε η κόρη του με ανάρτησή της.

Η ανάρτηση της κόρης του:

Ποιος ήταν ο Βαγγέλης Τρικεριώτης

Αποφοίτησε από τη Γερμανική Σχολή Αθηνών το 1965 και άρχισε την ενασχόλησή του με το βιβλίο στα χρόνια της δικτατορίας ως μέλος της εκδοτικής ομάδας του Κάλβου.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1970 ίδρυσε τις δικές του εκδόσεις Γράμματα και το βιβλιοπωλείο Πρωτοπορία στα Εξάρχεια.

Η Πρωτοπορία σύντομα επεκτάθηκε στη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα αποτελώντας ένα σταθερό σημείο αναφοράς για το αναγνωστικό κοινό που αναζητούσε ποικιλία και καλές τιμές.

Ήταν επίσης, ο ιδρυτής των εκδόσεων «Γλάρος» και «Γνώση».