Πέθανε ο ηθοποιός Χρήστος Πολίτης

Την τελευταία του πνοή άφησε ο διακεκριμένος ηθοποιός Χρήστος Πολίτης, σε ηλικία 83 ετών.

Ο Χρήστος Πολίτης γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης 27 Δεκεμβρίου 1942. Υπήρξε ηθοποιός του θεάτρου, της τηλεόρασης και του κινηματογράφου.

Η ζωή του Χρήστου Πολίτη

Ο Χρήστος Πολίτης εργάστηκε στο θέατρο από το 1966-1967 έως το 1997-1998, σε περισσότερες από 45 θεατρικές παραγωγές, ενώ στον κινηματογράφο, κυρίως, από το 1968 έως το 1974, συμμετέχοντας σε 18 ταινίες.

Στην τηλεόραση εργάστηκε από το 1973 έως το 2005, πρωταγωνιστώντας σε 8 τηλεοπτικές σειρές.

Ήταν απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου και πρωτοεμφανίστηκε στον θίασο Γιάννη Φέρτη - Ξένιας Καλογεροπούλου στο έργο Δέκα μικροί νέγροι. Έπειτα έπαιξε στον θίασο Τιτίκας Νικηφοράκη - Νίκου Χατζίσκου στα έργα «Πολύ κακό για το τίποτα» και «Τσάι και συμπάθεια». Ακολούθησαν συνεργασίες με το θέατρο του Κώστα Μουσούρη και με το Εθνικό Θέατρο.

Φωτ. αρχείου: NDP Photo

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Εθνικό Θέατρο ο Χρήστος Πολίτης εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην αρχαία τραγωδία, στα έργα «Χοηφόροι - Ευμενίδες» του Αισχύλου και «Ιππόλυτος» του Ευριπίδη. Παραστάσεις με τις οποίες συμμετείχε σε διεθνή φεστιβάλ στο εξωτερικό. Υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος του Απλού Θεάτρου (1974-1990). Ο κύκλος του Απλού Θεάτρου για τον Χρήστο Πολίτη ολοκληρώθηκε το 1990, με τη διάλυση του ομώνυμου θιάσου.

Παράλληλα με το έργο του στο Απλό Θέατρο, συνεργάστηκε με άλλους θεατρικούς δημιουργούς και θιάσους, όπως η Αντιγόνη Βαλάκου, η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, ο Αλέξης Μινωτής, ο Αλέξης Σολομός, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κρήτης, το Άρμα Θέσπιδος κ.ά.

Φωτ. αρχείου: NDP Photo

Στον κινηματογράφο εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1968, στην ταινία του Νίκου Φώσκολου «Λεωφόρος του μίσους» και με πρωταγωνιστικό ρόλο το 1969 στην ταινία «Άγιος Νεκτάριος: Ο προστάτης των φτωχών».

Το 1969 ο Χρήστος Πολίτης κέρδισε και το βραβείο Β' Αντρικού Ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, για την ερμηνεία του στην ταινία «Το κορίτσι του 17».

Επανεμφανίστηκε στον κινηματογράφο το 2022, έπειτα από πολλές δεκαετίες αποχής, συμμετέχοντας στην ταινία «Broadway» του Χρήστου Μασσαλά.

Στην τηλεόραση εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 1973, στη σειρά «Τα δίχτυα του τρόμου». Το 1991, επανεμφανίζεται στην τηλεόραση με την καθημερινή σειρά του Ν. Φώσκολου «Η λάμψη», συνεργασία που τον καθιέρωσε στη συνείδηση του τηλεοπτικού κοινού ως «Γιάγκο Δράκο», ρόλο που ερμήνευσε για 14 χρόνια, έως το καλοκαίρι του 2005.