Πέθανε ο χορογράφος Δημήτρης Ιβάνωφ

Έφυγε από τη ζωή ο γνωστός χορογράφος Δημήτρης Ιβάνωφ, όπως γνωστοποίησε σχετικά η Δραματική Σχολή Τράγκα με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Δημήτρης Ιβάνωφ γεννήθηκε στον Πειραιά, και από πολύ μικρή ηλικία ασχολήθηκε με τον χορό, ακολουθώντας κλασικές σπουδές στο παιδικό μπαλέτο της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, που ήταν υπό τη διεύθυνση της χορογράφου Λουκίας.

Αρχικά, συνδέθηκε με την Εθνική Λυρική Σκηνή, ενώ, αποκτώντας την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος χορευτού, συνεχίζει τις σπουδές του στο Ελληνικό Ωδείο. Από εκεί, αποκτά με άριστα το δίπλωμα καθηγητή μπαλέτου το οποίο υπογράφουν οι επίτιμοι καθηγητές του Ωδείου, Αντίοχος Ευαγγελάτος, Μάριος Βάλβογλης και η Λουκία.

Από το Ελληνικό Ωδείο αποφοιτά με άριστα το 1972, ενώ για ένα χρόνο ακόμα φοιτά και στη Σχολή Ζουρούδη, παίρνοντας το σχετικό δίπλωμα το 1973. Η κατάρτισή του στον χορό, περιελάμβανε μεταξύ άλλων μαθήματα στη σχολή του Ρώσου χορογράφου Μπόρις Κνίαζεφ (Boris Kniazeff), ενώ διδάχθηκε και από τον Βούλγαρο χορογράφο Στρούτσωφ (Strutzoff).

Σε ό,τι αφορά την πορεία του στο θέατρο, δείγμα της μεγάλης δουλειάς του υπήρξαν οι παραστάσεις «Οι Απάχηδες των Αθηνών (2018)», «Το σπίτι της Μπερνάντα Άλμπα (2020)», «Άννα και Μαρία Καλουτά - Μια ιστορία μέσα στην ιστορία (2020)».

Δημήτρης Ιβάνωφ: Η ανάρτηση της Δραματικής Σχολής Τράγκα

«Σήμερα αποχαιρετούμε έναν σπουδαίο άνθρωπο της Τέχνης και έναν από τους σημαντικότερους δασκάλους που πέρασαν ποτέ από τη Δραματική Σχολή μας.

Ο Δημήτρης Ιβάνωφ δεν υπήρξε απλώς καθηγητής. Υπήρξε ένας πυλώνας της Σχολής, ένα στήριγμα για γενιές σπουδαστών και ένας ακούραστος εργάτης του ελληνικού χορού και του μουσικού Θεάτρου.

Με μια διαδρομή που ξεκίνησε από την Εθνική Λυρική Σκηνή και εκτείνεται σε θέατρα, βαριετέ, μουσικές σκηνές, τηλεόραση, κινηματογράφο και μεγάλα παιδικά μιούζικαλ, ο Δημήτρης Ιβάνωφ σημάδεψε όσο λίγοι την ιστορία του ελληνικού χορού. Χορογράφησε αμέτρητες επιθεωρήσεις, συνεργάστηκε με κορυφαίους ηθοποιούς και δημιουργούς, ταξίδεψε το έργο του στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και υπήρξε ζωντανό κομμάτι της άγραφης ιστορίας του Λαϊκού Μουσικού Θεάτρου.

Για την ΕΡΤ δημιούργησε το εμβληματικό «Τα φώτα της ράμπας δε σβήνουν ποτέ», μια δουλειά που θεωρείται σήμερα πολύτιμο θεατρολογικό τεκμήριο.

Για εμάς όμως, πέρα από το τεράστιο καλλιτεχνικό του αποτύπωμα, ο Δημήτρης Ιβάνωφ υπήρξε κάτι ακόμη πιο σπάνιο. Ένας άνθρωπος με γενναιόδωρη καρδιά. Με σεμνότητα, χιούμορ, μνήμη και αγάπη για την Τέχνη, αγκάλιαζε τους νέους ηθοποιούς, μοιραζόταν απλόχερα τη γνώση και την εμπειρία του και μας δίδασκε ότι ο χορός, όπως και το θέατρο, είναι πάνω απ’ όλα ψυχή.

Η Σχολή μας οφείλει σε εκείνον ένα μεγάλο μέρος της δικής της ιστορίας.

Διέθεσε το πολύτιμο βεστιάριό του, δεκάδες παραδοσιακά κουστούμια και κοστούμια θρύλων του μουσικού θεάτρου, καθώς και ολόκληρο το προσωπικό του αρχείο, για να δημιουργηθεί το Θεατρικό Μουσείο της Σχολής μας. Μας εμπιστεύτηκε χρόνια ζωής, μνήμες, παραστάσεις, υλικό ανεκτίμητης αξίας. Χάρη σε αυτόν διασώθηκε ένα κομμάτι του ελληνικού θεάτρου που αλλιώς θα είχε χαθεί.

Οι συνεργάτες του τον περιγράφουν ως έναν άνθρωπο που σεβόταν την εποχή, αγαπούσε βαθιά τους καλλιτέχνες και τίμησε τη γενιά του, αλλά και όλους όσοι προηγήθηκαν. Ένας άνθρωπος που κέρδισε την εμπιστοσύνη των «ιερών τεράτων» του παλιού θεάτρου, που άκουσε τις ιστορίες τους και τις πέρασε στις επόμενες γενιές.

Σήμερα, αποχαιρετούμε έναν Δάσκαλο που τίμησε τη σκηνή, την παράδοση, το μουσικό θέατρο και πάνω απ’ όλα τον άνθρωπο.

Η παρουσία του, η αγάπη του για τη σχολή και το έργο του θα μείνουν για πάντα ζωντανά.

Εμείς θα συνεχίσουμε να περπατάμε στο μονοπάτι που άφησε.

Καλό ταξίδι, αγαπημένε μας Δημήτρη Ιβάνωφ.

Σας ευχαριστούμε για όλα!»