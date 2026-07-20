Πέθανε ο Γουίλιαμ Γουίσερ, συν-σεναριογράφος του «Εξολοθρευτή 2»

Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Γουίλιαμ Γουίσερ, ο σεναριογράφος που συνεργάστηκε με τον Τζέιμς Κάμερον στον «Εξολοθρευτή» και συνυπέγραψε μαζί του το σενάριο του «Εξολοθρευτή 2: Μέρα Κρίσης», μιας από τις πιο καθοριστικές ταινίες δράσης και επιστημονικής φαντασίας της δεκαετίας του ’90.

Ο Γουίλιαμ Χάουαρντ Πίτερ Γουίσερ Τζούνιορ πέθανε στις 14 Ιουλίου στο σπίτι του. Την είδηση επιβεβαίωσε ο αδελφός του, Τζον Γουίσερ. Σε δήλωσή της, η οικογένειά του ανέφερε ότι ο Γουίσερ πίστευε στη δύναμη των ιστοριών να συνδέουν τους ανθρώπους μέσα στον χρόνο και ότι θα τον θυμάται για την καλοσύνη, το χιούμορ, τη φαντασία και την αγάπη του.

Η σχέση του με τον Κάμερον ξεκίνησε πολύ πριν από το Χόλιγουντ. Οι δύο τους ήταν φίλοι από παιδιά και μοιράζονταν από νωρίς την αγάπη τους για την επιστημονική φαντασία. Στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, ο Κάμερον ζήτησε από τον Γουίσερ να τον βοηθήσει στην ανάπτυξη του «Εξολοθρευτή». Ο Γουίσερ έγραψε προσχέδια για σκηνές στο αστυνομικό τμήμα και για τις πρώτες σκηνές με τη Σάρα Κόνορ, την οποία θα υποδυόταν η Λίντα Χάμιλτον. Επειδή ζούσε μακριά από το Χόλιγουντ, ο Κάμερον κατέγραφε τα προσχέδιά του τηλεφωνικά.

Ο «Εξολοθρευτής» έγινε τεράστια εμπορική επιτυχία, απογείωσε τον Κάμερον και έκανε τον T-800 του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες του κινηματογραφικού τρόμου και της δράσης. Ο Γουίσερ εμφανίστηκε και στην ταινία, σε μικρό ρόλο αστυνομικού που δέχεται επίθεση από τον T-800.

Η μεγάλη συμβολή του, όμως, ήρθε στο σίκουελ. Στα τέλη της δεκαετίας του ’80, ο Κάμερον τον κάλεσε ξανά για να δουλέψουν πάνω στον «Εξολοθρευτή 2». Μαζί διαμόρφωσαν την ιδέα που θα άλλαζε τη μυθολογία της σειράς: ο T-800, η μηχανή-δολοφόνος της πρώτης ταινίας, επέστρεφε αυτή τη φορά ως προστάτης του νεαρού Τζον Κόνορ, τον οποίο υποδύθηκε ο Έντουαρντ Φέρλονγκ.

Ήταν μια τολμηρή απόφαση για την εποχή. Ο ίδιος ο Γουίσερ είχε πει ότι έπρεπε να πείσουν τον Σβαρτσενέγκερ από το τηλέφωνο για αυτή την αντιστροφή του ρόλου. Το ρίσκο πέτυχε. Ο «Εξολοθρευτής 2: Μέρα Κρίσης» έγινε ένα από τα σημαντικότερα σίκουελ στην ιστορία του αμερικανικού σινεμά, συνδυάζοντας τεχνολογική καινοτομία, δράση, μελόδραμα και μια αναπάντεχη συναισθηματική σχέση ανάμεσα σε παιδί και μηχανή.

Σε αντίθεση με την πρώτη ταινία, όπου η συμβολή του ήταν κυρίως στα πρώτα στάδια, στον «Εξολοθρευτή 2» ο Γουίσερ αναγράφηκε επίσημα ως συν-σεναριογράφος. Έκανε επίσης ακόμη μια μικρή εμφάνιση, ως τουρίστας που φωτογραφίζει τον T-800 όταν εκείνος πέφτει μέσα από ένα παράθυρο. Είχε προηγηθεί και μικρή εμφάνισή του στην «Άβυσσο» του Κάμερον, ως τηλεοπτικός ρεπόρτερ.

Μετά την επιτυχία του «Εξολοθρευτή 2», ο Γουίσερ συνέχισε να δουλεύει ως σεναριογράφος στο Χόλιγουντ. Συνυπέγραψε τον «Δικαστή Ντρεντ» με τον Σιλβέστερ Σταλόνε, τον «13ο Πολεμιστή» του Τζον ΜακΤίρναν και το «Dominion: Prequel to the Exorcist» του Πολ Σρέιντερ. Υπήρξε επίσης εκτελεστικός παραγωγός στο «Πολύ Σκληρός για να Πεθάνει 4.0», ενώ φέρεται να έκανε παρεμβάσεις χωρίς επίσημη αναγραφή σε σενάρια ταινιών όπως τα «Pumpkinhead», «Broken Arrow», «Eraser» και «Mercury Rising».

Ο Γουίσερ είχε ξεκινήσει ως ηθοποιός. Εμφανίστηκε στη μικρού μήκους ταινία επιστημονικής φαντασίας «Xenogenesis» του Κάμερον, το 1978, μια από τις πρώτες απόπειρες του μελλοντικού δημιουργού του «Titanic» και του «Avatar» να δοκιμάσει μόνος του τις τεχνικές του σινεμά.

«Ήμασταν νέοι, άφραγκοι, γεμάτοι ενθουσιασμό, και όλα ήταν μπροστά μας», είχε πει ο Γουίσερ για εκείνη την περίοδο.

Αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, Ντέμπορα, με την οποία ήταν παντρεμένος 22 χρόνια, τα αδέλφια του, Μπράιαν, Τζον, Κάρλα και Ντέινα, καθώς και συγγενείς και φίλους.

Με στοιχεία από TheWrap.