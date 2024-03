Πέθανε ο Ρίτσαρντ Σέρα, ο τελευταίος μεγάλος Αμερικανός καλλιτέχνης

Πέθανε στο σπίτι του, στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, ο Αμερικανός γλύπτης Ρίτσαρντ Σέρα, σημαίνουσα μορφή της σύγχρονης τέχνης.

Ο γλύπτης Ρίτσαρντ Σέρα, δημιουργός μνημειωδών έργων, φιλοτεχνημένων σε αρκετές περιπτώσεις με πελώρια φύλλα σκουριασμένου χαλκού, πέθανε χθες Τρίτη στα 85 του χρόνια, εξαιτίας επιπλοκών πνευμονίας, εξήγησε η εφημερίδα New York Times, επικαλούμενη τον δικηγόρο του. Με εκθέσεις ή εγκαταστάσεις από τα σημαντικότερα αμερικανικά μουσεία ως την έρημο του Κατάρ, ο Ρίτσαρντ Σέρα παρέδωσε δεκάδες αξιομνημόνευτα έργα—αφηρημένα, πελώρια, ενίοτε λαβυρινθώδη, που έτειναν στον μινιμαλισμό, δίνοντας τροφή για σκέψη όσον αφορά τον χώρο και το περιβάλλον.

Γεννημένος στο Σαν Φρανσίσκο, παιδί μητέρας ρωσοεβραϊκής καταγωγής και ισπανού πατέρα, σπούδασε στο Παρίσι, κατόπιν εγκαταστάθηκε τα χρόνια του 1960 στη Νέα Υόρκη, εν μέσω καλλιτεχνικού αναβρασμού. Στα τέλη αυτής της δεκαετίας, δημοσίευσε μανιφέστο, κατόπιν αποκάλυψε το έργο «One ton prop (House of cards)», τέσσερις μολύβδινες πλάκες 122x122 εκατοστών, που ισορροπούσαν χάρη στο βάρος τους, σαν πύργος από τραπουλόχαρτα. Πέρασε κατόπιν σε μεγάλες πλάκες καστανού-πορτοκαλί χαλκού, που έμοιαζε σαν σκουριασμένος, δημιουργώντας έργα που εκτέθηκαν στη Νέα Υόρκη, στην Ουάσιγκτον, στο Μπιλμπάο και στο Παρίσι.

Για την τέχνη έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον από την παιδική του ηλικία και σπούδασε ζωγραφική στο Yale, ενώ αργότερα πέρασε χρόνο με υποτροφίες στη Γαλλία και την Ιταλία πριν μετακομίσει στη Νέα Υόρκη το 1966, όπου κατοικεί μέχρι σήμερα.

Το 1968 τον ανακάλυψε ο μεγάλος γκαλερίστας Λίο Καστέλι και ο Σέρα άρχισε να δημιουργεί γλυπτά μεγάλης κλίμακας από ελασματοποιημένες χαλύβδινες και καμπύλες πλάκες που σχεδιάστηκαν για συγκεκριμένες τοποθεσίες, έργα για το δημόσιο χώρο, κατασκευασμένα με τέτοια τεχνική που κλίνουν μεταξύ τους σε διαμορφώσεις που συγκρατούνται μόνο από τη βαρύτητα. Τα συχνά τρομακτικά σε κλίμακα έργα του προκαλούν ζάλη και αποπροσανατολισμό, με τις αρχιτεκτονικές τους καμπύλες να στροβιλίζονται, καθώς οι θεατές περπατούν στα περάσματά τους.

Between the Torus and the Sphere (Toruaren eta esferaren artean) / Φωτογραφία: guggenheim.org