Πέθανε ο Γιώργος Ψωμόπουλος των Magic De Spell

Πέθανε ο Γιώργος Ψωμόπουλος, μάνατζερ των Magic De Spell και στιχουργός.

Την είδηση έκανε γνωστή από το ίδιο το συγκρότημα σε ανάρτηση στα social media, το βράδυ της Δευτέρας 20 Οκτωβρίου.

«Έφυγε ο Γιώργος Ψωμόπουλος.. Αδερφικός μας φίλος. Μάνατζερ, αλλά και συντελεστής σε κάποια από τα τραγούδια μας.

Γνωριστήκαμε και συνεργαστήκαμε για πρώτη φορά το 1995. Γίναμε αχώριστοι. Φτιάχτηκε μια μεγάλη παρέα στα Εξάρχεια με επίκεντρο τον ίδιο. Ατελείωτες συζητήσεις, καφέδες, ανταλλαγή ιδεών», γράφει αρχικά, το post, στο οποίο αναρτήθηκαν και μερικές φωτογραφίες του Γιώργου Ψωμόπουλου.

«Υπήρξε φίλος της Κατερίνας Γώγου και εμπνευστής της ιδέας να την μελοποιήσουμε. Κάπως έτσι προέκυψε το τραγούδι “Εμένα οι Φίλοι μου” το 1998. Σήμερα, η ροκ κοινότητα της Αθήνας πενθεί. Γιατί του οφείλουμε όλοι πολλά. Εκτός από εμάς, μανάτζαρε και οδήγησε σε δισκογραφικά συμβόλαια, μπάντες που έγιναν σημαντικές. Και βοήθησε αρκετά μικρότερα σχήματα, ανοίγοντας δρόμο στην κυριολεξία για την ελληνική ροκ σκηνή. Σε πρώιμες και δύσκολες εποχές. Πρωτοστάτησε σε διοργανώσεις συναυλιών σ’ ολόκληρη την Ελλάδα και την Κύπρο. Και σε εκδηλώσεις κοινωνικού περιεχομένου. Δεν του άρεσε η δημοσιότητα και έμενε πάντα ένας αφανής ήρωας. Αλλά χωρίς αυτόν, τίποτα δεν θα ήταν ίδιο για το ελληνικό ροκ σήμερα. Γιώργο θα μας λείψεις πολύ φίλε. Χαιρετισμούς σε όλους τους δικούς μας εκεί πάνω..».

Ο Γιώργος Ψωμόπουλος

Μία από τις πιο διακριτικές αλλά καθοριστικές μορφές της ελληνικής ροκ σκηνής, ως μάνατζερ των Magic De Spell, ο Γιώργος Ψωμόπουλος βρίσκεται πίσω από μερικές από τις πιο δυνατές στιγμές του ελληνόφωνου ροκ των τελευταίων δεκαετιών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διαμόρφωση μιας γενιάς μουσικών που είδε τη ροκ όχι ως είδος διασκέδασης, αλλά ως στάση ζωής και καλλιτεχνική έκφραση. Με συνέπεια και βαθιά αγάπη για τη μουσική, υποστήριξε νέες μπάντες, οργάνωσε συναυλίες και συνέδεσε καλλιτέχνες. Ήταν ο άνθρωπος πίσω από τη μελοποίηση του ποιήματος της Κατερίνας Γώγου «Εμένα οι φίλοι μου», μια ιδέα που γέννησε ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της ελληνικής ροκ δισκογραφίας και συνέδεσε για πάντα τη μουσική αυτή με την ποίηση και το πνεύμα των Εξαρχείων. Ο Ψωμόπουλος δεν επιδίωξε ποτέ τα φώτα της δημοσιότητας· προτίμησε να λειτουργεί παρασκηνιακά, με πίστη στους συνεργάτες του και τις αξίες της ανεξάρτητης δημιουργίας, ενισχύοντας τη ροκ σκηνή, την οποία υπηρέτησε με συνέπεια και αφοσίωση. Αν και διακριτική, η συμβολή του ήταν ουσιαστική, για την διαδρομή της ελληνικής ροκ κουλτούρας.