Πέθανε ο Γερμανός σκηνοθέτης και συγγραφέας Αλεξάντερ Κλούγκε

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο Γερμανός σκηνοθέτης, συγγραφέας και ακαδημαϊκός, Αλεξάντερ Κλούγκε (Alexander Kluge).

Σύμφωνα με τον εκδοτικό οίκο Suhrkamp Verlag, ο οποίος επικαλέστηκε την οικογένειά του, ο Κλούγκε έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη στο Μόναχο, ωστόσο η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή σήμερα, Πέμπτη.

Ο διδάκτωρ νομικής υπήρξε ένας από τους πιο εμβληματικούς Γερμανούς διανοούμενους, όπως αναφέρουν σχετικά τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης και μία από τις πιο επιδραστικές μορφές του μεταπολεμικού γερμανικού πολιτισμού.

Αλεξάντερ Κλούγκε: Η πορεία και το έργο του

Ο Αλεξάντερ Κλούγκε είχε κατά τη διάρκεια της ζωής του, μία πολυδιάστατη παρουσία στον δημόσιο λόγο ως σκηνοθέτης, συγγραφέας, θεωρητικός και τηλεοπτικός παραγωγός.

Γεννημένος στο Χάλμπερστατ της Γερμανίας, σπούδασε νομικά, ιστορία και φιλοσοφία, ενώ υπήρξε μαθητής του Τέοντορ Αντόρνο, γεγονός που επηρέασε βαθιά τη σκέψη και το έργο του. Στις αρχές της καριέρας του εργάστηκε και ως νομικός, πριν στραφεί οριστικά στον κινηματογράφο.

Αποτέλεσε κεντρική μορφή του Νέου Γερμανικού Κινηματογράφου (ένα κινηματογραφικό κίνημα που εμφανίστηκε στη Δυτική Γερμανία τη δεκαετία του 1960 και κορυφώθηκε τις δεκαετίες ’60 με ’70), και συνυπέγραψε το ιστορικό Oberhausen Manifesto το 1962, με το οποίο μια νέα γενιά δημιουργών απέρριψε τον παλιό γερμανικό κινηματογράφο και έθεσε τα θεμέλια για έναν πιο πολιτικό, σύγχρονο και πειραματικό κινηματογράφο.

Το έργο του χαρακτηρίζεται από υβριδική αφήγηση, που συνδυάζει μυθοπλασία, ντοκιμαντέρ και δοκίμιο, με έντονη πολιτική και φιλοσοφική διάσταση.

Ανάμεσα στις πιο γνωστές ταινίες του είναι το «Αποχαιρετισμός στο χθες» (Abschied von gestern 1966), «Οι καλλιτέχνες στον τρούλο του τσίρκου: σε αμηχανία» (Die Artisten in der Zirkuskuppel: ratlos 1968), με την οποία κέρδισε τη Χρυσή Άρκτο στο Φεστιβάλ Βερολίνου.

Παράλληλα, ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα στη λογοτεχνία και την τηλεόραση, δημιουργώντας εκπομπές και κείμενα που εστίαζαν στην ιστορία, τη μνήμη και τη δημόσια σφαίρα.

