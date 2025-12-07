Πέθανε ο φωτογράφος Μάρτιν Παρ σε ηλικία 73 ετών

Ο φωτογράφος Μάρτιν Παρ (Martin Parr), του οποίου οι πολύχρωμες εικόνες αποτύπωσαν τη ζωή στην Αγγλία, πέθανε σε ηλικία 73 ετών.

Πέθανε το Σάββατο στο σπίτι του στο Μπρίστολ, όπως δήλωσε στο BBC News η διευθύντρια του Ιδρύματος Martin Parr, Τζένι Σμιθ.

Ο φωτογράφος ντοκιμαντέρ έγινε γνωστός στα μέσα της δεκαετίας του 1980 με το The Last Resort: τη μελέτη του για ανθρώπους της εργατικής τάξης που έκαναν διακοπές στο Νιου Μπράιτον, στο Μέρσεϊσαϊντ της βορειοδυτικής Αγγλίας.

Τα έργα του Παρ ήταν γνωστά για την αποτύπωση των πιο μικρών λεπτομερειών της καθημερινής ζωής. Οι φωτογραφίες του ήταν παιχνιδιάρικες και γεμάτες χιούμορ, αλλά προκαλούσαν επίσης συζητήσεις και αντιπαραθέσεις.

Φωτογραφία: Μάρτιν Παρ

«Ο παππούς μου ασχολιόταν πολύ με τη φωτογραφία, από μικρός. Ζούσε στο Γιόρκσερ στη βόρεια Αγγλία και, όταν πήγα να τον επισκεφτώ, μου δάνεισε μια κάμερα και αρχίσαμε να βγάζουμε μαζί φωτογραφίες, να τις εμφανίζουμε και να τις τυπώνουμε», λέει. «Ήμουν 13 χρονών και από τότε αποφάσισα ότι αυτό θέλω να κάνω στη ζωή μου, να γίνω φωτογράφος. Ήταν κάτι ενστικτώδες.», είχε δηλώσει μιλώντας στη LiFO, το καλοκαίρι του 2024, λίγο πριν το ταξίδι του στην Ύδρα.

«Μπορείς να ονομάσεις αυτό που κάνω το όραμά μου για τον κόσμο. Προσπαθώ να ανακαλύψω τη σχέση μου με τον κόσμο μέσα από τη φωτογραφία, την οποία προφανώς έχουν όλοι, αλλά για τον καθένα είναι μοναδική. Υποθέτω ότι αυτό προσπαθώ να κατανοήσω.», είχε προσθέσει χαρακτηριστικά.

«Φτιάχνω σοβαρές φωτογραφίες που μοιάζουν με ψυχαγωγία», είχε δηλώσει στο περιοδικό The Architectural Review το 2020. «Όταν βρίσκω καθολικές αλήθειες, προσπαθώ να τις επισημαίνω. Η αλήθεια είναι υποκειμενική, αλλά είναι ο κόσμος όπως τον βρήκα εγώ».

Για περισσότερα από 50 χρόνια, οι φωτογραφίες του Παρ παρατηρούσαν —με ένα φαινομενικά ουδέτερο αλλά συμπονετικό βλέμμα— τις αθόρυβες τελετουργίες και παραδοξότητες της πατρίδας του, από εγκαταλελειμμένες παραθαλάσσιες πόλεις μέχρι τοπικά πανηγύρια και σύγχρονα εμπορικά κέντρα.

Ήταν γνωστός για τη χρήση μιας παλέτας με έντονο χρώμα, που μιμούνταν καρτ ποστάλ της δεκαετίας του 1950 και 1960.

Οι λήψεις που έκανε στο Νιου Μπράιτον είχαν σκοπό να αποτυπώσουν μια στιγμή στον χρόνο και να αμφισβητήσουν τις αντιλήψεις των ανθρώπων σχετικά με τις κοινωνικές τάξεις.

Η συλλογή ανέδειξε τις καλύτερες —και τις χειρότερες— μέρες στη θάλασσα, με φωτογραφίες εκδρομέων που απολάμβαναν πικνίκ ανάμεσα στα σκουπίδια και τα παραμελημένα καταλύματα που χαρακτήριζαν τότε την πόλη του Γουίραλ.

Όμως αυτές οι διάσημες παραλιακές λήψεις έγιναν ιδιαίτερα αμφιλεγόμενες, όπως ο ίδιος αναγνώρισε νωρίτερα φέτος, ενόψει ενός νέου ντοκιμαντέρ για τη ζωή του.

«Άνθρωποι από το Λονδίνο και τη Νότια Ανατολή πραγματικά δεν ήξεραν πώς έμοιαζαν οι πόλεις στον Βορρά», είπε ο Παρ, τότε 72 ετών.

«Τα σκουπίδια ήταν αρκετά άσχημα, αλλά απλώς δεν ήταν συνηθισμένοι σε αυτό, οπότε ήταν σχεδόν σαν να έφταιγα εγώ που ο τόπος έδειχνε τόσο απεριποίητος».

Τον περασμένο μήνα, σε συνέντευξή του στο AFP, προειδοποίησε ότι ο κόσμος χρειάζεται περισσότερο από ποτέ το είδος της σάτιρας που αποτυπώνεται στις εικόνες του.

«Η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε είναι απαίσια», είπε. «Είμαστε όλοι υπερβολικά πλούσιοι. Καταναλώνουμε όλα αυτά τα πράγματα στον κόσμο. Και δεν μπορούμε. Είναι μη βιώσιμο».

Ο Τζόναθαν Στέφενσον, που συνεργάστηκε με τον Παρ σε έργα τέχνης και σχεδιασμού όλα αυτά τα χρόνια, είπε στο BBC News ότι πέθανε ειρηνικά ενώ παρακολουθούσε ποδόσφαιρο, προσθέτοντας ότι ήταν «ένας σταθερός και πιστός φίλος».

«Ήταν τεράστιο προνόμιο —και πηγή έμπνευσης— να συναναστρέφομαι το βλέμμα και το μυαλό του Μάρτιν», είπε. «Ο ενθουσιασμός του για την καθημερινή ζωή ήταν μεταδοτικός».

Με πληροφορίες από BBC