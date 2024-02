Πέθανε ο εμβληματικός Ιάπωνας μαέστρος Σέιζι Οζάουα

Πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο Σέιζι Οζάουα, ο Ιάπωνας μαέστρος που κατέπληξε το κοινό με τη λιτή εκφραστικότητά του, παραμένοντας επί τρεις δεκαετίες στο τιμόνι της Συμφωνικής Ορχήστρας της Βοστώνης (1973-2002).

Ο Σέιζι Οζάουα πέθανε από καρδιακή ανακοπή στο σπίτι του στο Τόκιο, σύμφωνα με το γραφείο του, στην Βερόζα της Ιαπωνίας. Ποτέ δεν ανέκαμψε πλήρως από τη χειρουργική επέμβαση για τον καρκίνο του οισοφάγου στην οποία υποβλήθηκε στις αρχές του 2010 και από τα προβλήματα στην πλάτη του που επιδεινώθηκαν κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής του. Είχε επίσης νοσηλευτεί σε νοσοκομείο για προβλήματα με την καρδιά του τα χρόνια που ακολούθησαν.

Ο Οζάουα ήταν ο σημαντικότερος προάγγελος ενός ρεύματος που μεταμόρφωσε τον κόσμο της κλασικής μουσικής τον τελευταίο μισό αιώνα. Πρόκειται για μια τεράστια «δεξαμενή» μουσικών της Ανατολικής Ασίας στη Δύση, η οποία με τη σειρά της συνέβαλε στη διάδοση της δυτικής κλασικής μουσικής στην Κορέα, την Ιαπωνία και την Κίνα.

Η ιδιόρρυθμη κόμη του και το χαμόγελό του γοήτευαν το κοινό, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2020, η Βοστώνη κήρυξε τα γενέθλιά του, την 1η Σεπτεμβρίου, «Ημέρα Σέιζι Οζάουα», κάνοντας τον μαέστρο να σχολιάσει πως η πόλη ήταν το δεύτερο σπίτι του.

Ήταν ο καλλιτεχνικός διευθυντής και ιδρυτής του Φεστιβάλ μουσικής και όπερας Seiji Ozawa Matsumoto, στην Ιαπωνία. Αυτός και η ορχήστρα Saito Kinen, την οποία συνίδρυσε το 1984, κέρδισαν το Grammy καλύτερης ηχογράφησης όπερας το 2016 για το “L’Enfant et Les Sortileges” (“The Child and the Spells”) του Ραβέλ.

Το 2022, διεξήγαγε το φεστιβάλ Seiji Ozawa Matsumoto για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια για να σηματοδοτήσει την 30η επέτειό του. Αυτή αποδείχθηκε ότι ήταν η τελευταία του δημόσια παράσταση. Όταν ο Oζάουα διηύθυνε την ορχήστρα της Βοστώνης το 2006 - τέσσερα χρόνια μετά την αποχώρησή του - έλαβε την υποδοχή ενός ήρωα με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα σχεδόν έξι λεπτών.

Γεννήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 1935 από Ιάπωνες γονείς στη Μαντζουρία της Κίνας, ενώ βρισκόταν υπό ιαπωνική κατοχή.

Με πληροφορίες από New York Times