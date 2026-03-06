Πέθανε ο Αντόνιο Λόμπο Αντούνες, μία από τις μεγάλες φωνές της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας

Ο Αντόνιο Λόμπο Αντούνες πέθανε σε ηλικία 83 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα από τα πιο απαιτητικά και επιδραστικά έργα της σύγχρονης ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Με δεκάδες βιβλία, μια γραφή βαθιά σημαδεμένη από τον πόλεμο, τη δικτατορία και το ιστορικό τραύμα, υπήρξε για δεκαετίες μία από τις κεντρικές μορφές των πορτογαλικών γραμμάτων.

Τον θάνατό του επιβεβαίωσε ο εκδοτικός του οίκος, Dom Quixote, ενώ στην Πορτογαλία η απώλειά του αντιμετωπίστηκε αμέσως ως γεγονός εθνικού πολιτισμικού βάρους. Η κυβέρνηση ενέκρινε μία ημέρα εθνικού πένθους, μια κίνηση που δείχνει καθαρά τη θέση που κατείχε στη δημόσια και λογοτεχνική ζωή της χώρας.

Γεννημένος στη Λισαβόνα το 1942, ο Λόμπο Αντούνες ακολούθησε αρχικά τον δρόμο της ιατρικής, σπούδασε ψυχιατρική και εργάστηκε σε νοσοκομεία, πριν σταλεί στην Αγκόλα ως στρατιωτικός γιατρός κατά τη διάρκεια του πορτογαλικού αποικιακού πολέμου στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Αυτή η εμπειρία δεν λειτούργησε απλώς ως βιογραφικό επεισόδιο, αλλά σφράγισε το έργο του σε βάθος, τροφοδοτώντας τη γραφή του με τη βία, την ενοχή, την αποσύνθεση και το τραύμα της ιστορίας.

Φωτογραφία: Leonardo Cendamo/Getty Images

Από τα πρώτα του βιβλία φάνηκε ότι δεν επρόκειτο για έναν εύκολο ή συμβατικό αφηγητή. Η γραφή του ήταν πολυφωνική, θραυσματική, πυκνή, με φωνές που αλληλοκαλύπτονταν και με προτάσεις που προχωρούσαν σαν κύματα μνήμης. Βιβλία όπως το Fado Alexandrino και Το Εγχειρίδιο των Ιεροεξεταστών τον καθιέρωσαν ως έναν συγγραφέα που δεν περιέγραφε απλώς την πορτογαλική κοινωνία, αλλά ξεσκέπαζε τις ρωγμές της, από την αποικιοκρατία και τον πόλεμο έως την οικογένεια, την εξουσία και τη μεταδικτατορική διάψευση.

Για χρόνια το όνομά του συνδεόταν σταθερά με τη διεθνή λογοτεχνική κορυφή. Τιμήθηκε με το βραβείο Camoes, την υψηλότερη διάκριση για συγγραφέα στην πορτογαλική γλώσσα, ενώ η κριτική τον αντιμετώπιζε ως μία από τις σημαντικότερες ευρωπαϊκές φωνές της εποχής του και ως διαρκή παρουσία στις συζητήσεις γύρω από το Νόμπελ Λογοτεχνίας. Παρ' όλα αυτά, η σημασία του δεν στηρίχθηκε ποτέ στην ευκολία ή στην πλατιά αναγνωσιμότητα, αλλά ακριβώς στην ένταση και στη δυσκολία του έργου του.

Με τον θάνατό του, η Πορτογαλία δεν χάνει απλώς έναν μεγάλο συγγραφέα. Χάνει μία φωνή που έγραψε με σπάνια επιμονή το σκοτεινό υπέδαφος της χώρας της: τη δικτατορία, τον αποικιακό πόλεμο, το ψυχικό ρήγμα και τη μακρά σκιά της ιστορίας. Και η ευρωπαϊκή λογοτεχνία χάνει έναν από τους τελευταίους συγγραφείς που επέμειναν να γράφουν χωρίς καμία παραχώρηση στην άνεση, σαν να μην υπήρχε άλλος τρόπος να πλησιάσεις την αλήθεια παρά μόνο μέσα από τη δυσκολία της.