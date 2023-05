Πέθανε ο Andy Rourke, μπασίστας των The Smiths

Πέθανε σε ηλικία 59 ετών ο μπασίστας των The Smiths, Andy Rourke.

Την είδηση ανακοίνωσε ο κιθαρίστας των The Smiths, Johnny Marr στα social media.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Andy Rourke μετά από μια μακρά ασθένεια με τον καρκίνο στο πάγκρεας. Ο Andy θα μείνει στη μνήμη όλων όσοι τον γνώρισαν, ως μία ευγενική και όμορφη ψυχή και ως ένας εξαιρετικά προικισμένος μουσικός, στους λάτρεις της μουσικής του. Ζητάμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητα αυτής της θλιβερής στιγμής.

Ο Andy Rourk συμμετείχε σε όλα τα project των The Smiths, συμπεριλαμβανομένων επιτυχιών όπως το «This Charming Man» και το «There Is a Light That Never Goes Out » ενώ συμμετείχε σόλο και δίπλα στον Morrissey μετά τη διάλυση του γκρουπ.

Έπαιξε επίσης στους Freebass με τους Peter Hook των New Order και Mani των Stone Roses, και ηχογράφησε με τους Sinead O'Connor, τους Pretenders, τον Ian Brown και DARK αλλά και την τραγουδίστρια των Cranberries, Dolores O’Riordan.

Με πληροφορίες του Guardian