Πέθανε η τραγουδίστρια Klaudia Delmer

Έφυγε από τη ζωή η τραγουδίστρια Klaudia Delmer.

Η μουσικός ήταν γεννημένη στη Βαρσοβία και μεγαλωμένη στη Μαδρίτη. Σπούδασε στο Mannes College of Music της Νέας Υόρκης, όπου ήρθε σε επαφή με την ελληνική μουσική.

Μετά τη μετακόμισή της στη Μεσσηνία, δημιούργησε τον πρώτο της δίσκο Ainola με τη μουσική των Μανώλη Ξυδάκη και Βαγγέλη Φάμπα, ενώ ακολούθησε ο δίσκος Δρόμοι της Θάλασσας σε μουσική του Μίμη Πλέσσα.

Η Klaudia Delmer ήταν παντρεμένη με τον Λαυρέντη Χωραΐτη και είχαν αποκτήσει τέσσερα παιδιά.

Πριν από λίγο καιρό διαγνώστηκε με καρκίνο στο πάγκρεας. Είχαν ξεκινήσει προσπάθειες για να συγκεντρωθούν τα χρήματα για τη θεραπεία της στο Μόναχο.

Η κηδεία της θα γίνει την Κυριακή στις 12:00 στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στη Μαραθόπολη.