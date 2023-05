Πέθανε η θρυλική Τίνα Τέρνερ

Πέθανε σε ηλικία 83 ετών η θρυλική τραγουδίστρια Τίνα Τέρνερ.

Η Τίνα Τέρνερ υπήρξε μία από τις σπουδαιότερες τραγουδίστριες και pop icons της δεκαετίας του 1980.

Πρωτοπόρος του rock'n'roll και μετέπειτα μεγαθήριο της ποπ τη δεκαετία του 1980, πέθανε σε ηλικία 83 ετών μετά από μακρά ασθένεια, δήλωσε συνεργάτης της στο πρακτορείο ειδήσεων PA.

Η Τίνα Τέρνερ ενίσχυσε την εικόνα των μαύρων γυναικών στο rock'n'roll, ορίζοντας εκείνη την εποχή της μουσικής στο βαθμό που ο Μικ Τζάγκερ παραδέχτηκε ότι εμπνεύστηκε από τις έντονες, ενεργητικές ζωντανές εμφανίσεις της για τη δική του σκηνική παρουσία.

Η ζωή της έχει αποτελέσει αντικείμενο σε τρία απομνημονεύματα, μια βιογραφική ταινία, ένα μιούζικαλ και το 2021, κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ Τίνα.

«Ο μουσικός χαρακτήρας της Τέρνερ ήταν πάντα ένας φορτισμένος συνδυασμός μυστηρίου και ανάλαφρης, μελαγχολίας αναμεμειγμένος με μια άγρια ζωτικότητα που συχνά φλέρταρε με τον κίνδυνο», έγραψε η επιμελήτρια Daphne A Brooks για τον Guardian το 2018.

Η ζωή και η καριέρα της Τίνα Τέρνερ

Η Τίνα Τέρνερ γεννήθηκε ως Anna Mae Bullock στις 26 Νοεμβρίου 1939 και μεγάλωσε στο Nutbush του Τενεσί, όπου όπως έλεγε η ίδια θυμόταν τον εαυτό της να μαζεύει βαμβάκι με την οικογένειά της ως παιδί.

Το 1960, ο σύντροφός και συνεργάτης της Άικ Τέρνερ άλλαξε το όνομά της σε Τίνα Τέρνερ. Το 1962 παντρεύτηκε τον Άικ Τέρνερ και ο γάμος τους έληξε οριστικά το 1978. Μετά από δύο δεκαετίες συνεργασίας με τον κακοποιητικό σύζυγό της, Άικ Τέρνερ, ξεκίνησε τη σόλο καριέρα της και κατάφερε να καθορίσει την μουσική σκηνή και να γίνει ένα pop icon της δεκαετίας του 1980 με το άλμπουμ Private Dancer.

Σύμφωνα με όσα έγραψε η Τίνα Τέρνερ στην αυτοβιογραφία της, ο σύζυγός της ήταν βίαιος και την κακοποιούσε συχνά.

Το όνομα που της έδωσε ήταν και το σήμα κατατεθέν σε περίπτωση που τον άφηνε. Γρήγορα έγινε κακοποιητικός. Όταν εκείνη προσπάθησε να φύγει από το γκρουπ του τη στιγμή που κατάλαβε τον χαρακτήρα του, τη χτύπησε με ένα ξύλινο βαλιτσάκι για παπούτσια.

Αυτή ήταν μόνο μία από τις πολλές φορές που την είχε ξυλοκοπήσει.

«Η σχέση μου με τον Άικ ήταν καταδικασμένη από την μέρα που κατάλαβε ότι θα γίνω η μηχανή που θα έβγαζε λεφτά», έγραψε η Τίνα Τέρνερ στη βιογραφία της το 2018 My Love Story.

«Έπρεπε να με ελέγχει, οικονομικά και ψυχολογικά, οπότε δεν μπορούσα ποτέ να τον αφήσω».

Το ντεμπούτο της στην δισκογραφία έγινε δίπλα στον Άικ Τέρνερ με το σίνγκλ «A Fool in Love» τον Ιούλιο του 1960, το οποίο μπήκε στο Top 30 των αμερικανικών τσαρτς και ξεκίνησε μια σειρά επιτυχιών.

Το 1964, υπέγραψαν με την Warner Bros, η οποία κυκλοφόρησε το πρώτο τους άλμπουμ: «Live! The Ike & Tina Turner Show.»

Ήταν μια δύναμη που έφτιαχνε μουσική και κέρδισε Grammy τη δεκαετία του 1970. Το 1976 αποφάσισε να αφήσει τον Άικ Τέρνερ. Το τελευταίο της σινγκλ με το γκρουπ του ήταν το Baby, Get It On , από την κινηματογραφική μεταφορά του 1975 της ροκ όπερας των Who's Tommy, στην οποία πρωταγωνίστησε ως Acid Queen, έναν ομώνυμο χαρακτήρα του δεύτερου σόλο άλμπουμ της.

Στο διαζύγιο, το οποίο οριστικοποιήθηκε το 1978, η Τίνα Τέρνερ πήρε μόνο δύο αυτοκίνητα και τα δικαιώματα για το καλλιτεχνικό της όνομα. «Ο Άικ πάλεψε γιατί ήξερε τι θα έκανα με αυτό», είπε στο ντοκιμαντέρ Tina.

Και τότε η Τίνα Τέρνερ «εκτοξεύτηκε» και έγινε αυτό που όλοι γνώρισαν στην συνέχεια. Η απόλυτη ενέργεια, η δυναμική και εκρηκτική φωνή και κίνηση που κατέκτησε τον κόσμο ολόκληρο.

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1985 γνώρισε τον Έρβιν Μπαχ, τον οποίο παντρεύτηκε το 2013.

Την ίδια χρονιά, απέκτησε και την ελβετική υπηκοότητα αποποιούμενη την αμερικανική.

Τα τελευταία χρόνια υπέφερε από προβλήματα υγείας, διαγνώστηκε με καρκίνο του εντέρου το 2016 και έκανε μεταμόσχευση νεφρού το 2017.

Κέρδισε 8 βραβεία Grammy εκ των οποίων τα τρία τιμητικά. Επίσης, έχει εισαχθεί μαζί με τον Άικ Τέρνερ στο Rock and Roll Hall of Fame και είχε το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ και στο St. Louis Walk of Fame. To 2005 τιμήθηκε με το βραβείο Κένεντι.

Η Τίνα Τέρνερ είχε εμφανιστεί σε κινηματογραφικές ταινίες, τηλεοπτικές σειρές και ντοκιμαντέρ.

Η Τίνα Τέρνερ πέθανε σήμερα στη Ζυρίχη της Ελβετίας.