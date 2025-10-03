Πέθανε η Patricia Routledge, γνωστή από τη σειρά «Keeping Up Appearances» του BBC

Η Patricia Routledge, γνωστή κυρίως για τον ρόλο της Hyacinth Bucket στη βρετανική κωμική σειρά «Keeping Up Appearances», πέθανε σε ηλικία 96 ετών.

«Με βαθιά θλίψη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο της Dame Patricia Routledge, η οποία έφυγε ήσυχα στον ύπνο της σήμερα το πρωί, περιτριγυρισμένη από αγάπη», ανέφερε σε δήλωσή του ο μάνατζέρ της.

«Ακόμα και στα 96 της χρόνια, το πάθος της Dame Patricia για τη δουλειά της και για την επαφή με το ζωντανό κοινό δεν έσβησε ποτέ, όπως και η αγάπη που συνέχιζαν να της δείχνουν νέες γενιές τηλεθεατών μέσα από τους αγαπημένους της τηλεοπτικούς ρόλους. Θα λείψει βαθιά στους δικούς της ανθρώπους αλλά και στους αφοσιωμένους θαυμαστές της σε όλο τον κόσμο», συνεχίζει.

Ποια ήταν η Patricia Routledge

Γεννημένη στη βόρεια Αγγλία, κοντά στο Λίβερπουλ, η Routledge ξεχώρισε πρώτα στο θεατρικό σανίδι στο Ηνωμένο Βασίλειο και αργότερα στις ΗΠΑ, κερδίζοντας το βραβείο Tony Καλύτερης Ηθοποιού σε Μιούζικαλ το 1968 για το έργο «Darling of the Day», ενώ 20 χρόνια αργότερα απέσπασε και το βραβείο Olivier Καλύτερης Ηθοποιού σε Μιούζικαλ για το «Candide».

Ωστόσο, η Routledge έγινε ευρύτερα γνωστή από τις τηλεοπτικές της εμφανίσεις, με κορυφαία την ερμηνεία της σνομπ Hyacinth Bucket με τα χαρακτηριστικά φλοράλ φορέματά της, στη σειρά «Keeping Up Appearances», που προβαλλόταν από το 1990 έως το 1995.

Παρά το γεγονός ότι προβλήθηκε μόλις για πέντε σεζόν, η σειρά «άφησε ανεξίτηλη κληρονομιά και υπήρξε για χρόνια η πιο επιτυχημένη βρετανική παραγωγή στο εξωτερικό», όπως γράφουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Η κωμωδία αγαπήθηκε από το κοινό σε ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία, Δανία, Φινλανδία, Σουηδία, Νορβηγία, Ιρλανδία, Βέλγιο και Ολλανδία. Το 2016, το BBC Worldwide την ανέδειξε, ως «την πιο εξαγώγιμη τηλεοπτική σειρά στην ιστορία του οργανισμού».



