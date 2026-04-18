Πέθανε η Nathalie Baye σε ηλικία 77 ετών

Μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του γαλλικού κινηματογράφου, η Nathalie Baye, πέθανε σε ηλικία 77 ετών, σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε ότι η αγαπημένη ηθοποιός υπήρξε «μια καλλιτέχνιδα με την οποία αγαπήσαμε, ονειρευτήκαμε και μεγαλώσαμε».

Βραβευμένη τέσσερις φορές με César - τα γαλλικά «Όσκαρ» - η Baye πρωταγωνίστησε σε περίπου 80 ταινίες στη διάρκεια της ζωής της, μετά το ξεκίνημά της στις αρχές της δεκαετίας του 1970.

Η οικογένειά της δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι πέθανε στο σπίτι της στο Παρίσι, το βράδυ της Παρασκευής, από μια μορφή άνοιας.

Τα πρώτα «βήματα»

Γεννημένη το 1948 στη Νορμανδία, σε μια μποέμ οικογένεια καλλιτεχνών, ξεκίνησε την καριέρα της ως χορεύτρια πριν στραφεί στην υποκριτική.

Η μεγάλη της ευκαιρία ήρθε με την ταινία του François Truffaut το 1973, La nuit américaine (γνωστή στα αγγλικά ως Day for Night), λίγο μετά την αποφοίτησή της από τη δραματική σχολή, σύμφωνα με τη Le Monde.

Στη συνέχεια εξελίχθηκε σε μία από τις πιο βραβευμένες ηθοποιούς της Γαλλίας, με καριέρα που διήρκεσε πέντε δεκαετίες.

Το πρώτο της César το κέρδισε το 1981 για τον δεύτερο ρόλο της στη σκοτεινή κωμωδία του Jean-Luc Godard, Sauve qui peut (la vie). Την επόμενη χρονιά βραβεύτηκε ξανά στην κατηγορία του Β’ γυναικείου ρόλου και το 1983 απέσπασε το βραβείο Α’ γυναικείου ρόλου για τις ταινίες Une étrange affaire και La Balance.

Το 1999 τιμήθηκε με το βραβείο Α’ γυναικείου ρόλου στο Φεστιβάλ Βενετίας για την ταινία Une liaison pornographique (An Affair of Love).

Στα επόμενα χρόνια συμμετείχε και σε διεθνείς παραγωγές, όπως η ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ «Catch Me if You Can», όπου υποδύθηκε τη μητέρα του Λεονάρντο ΝτιΚάπριο.

«Φώτισε μια ολόκληρη εποχή του γαλλικού κινηματογράφου»

Πιο πρόσφατα, εμφανίστηκε στη δημοφιλή σειρά Call My Agent!, παίζοντας μια παρωδία του εαυτού της, μαζί με την κόρη της, την ηθοποιό Laura Smet. Συμμετείχε επίσης στη δεύτερη ταινία Downton Abbey: A New Era.

Η Baye απέκτησε την Smet με τον θρυλικό ροκ καλλιτέχνη Johnny Hallyday, γνωστό ως «ο Γάλλος Έλβις», με τον οποίο διατηρούσε σχέση για πέντε χρόνια. Ο θάνατός του το 2017 είχε προκαλέσει εθνικό πένθος στη Γαλλία.

Η τελευταία της εμφάνιση στον κινηματογράφο ήταν στο γαλλο-λιβανέζικο δράμα La nuit du verre d'eau. Εκτός υποκριτικής, σύμφωνα με γαλλικά μέσα, είχε εκφράσει δημόσια τη στήριξή της σε δράσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και για τη μεταρρύθμιση της νομοθεσίας περί υποβοηθούμενου θανάτου.

Αποτίοντας φόρο τιμής, ο Μακρόν έγραψε: «Αγαπήσαμε τόσο πολύ τη Nathalie Baye. Με τη φωνή, το χαμόγελο και τη χάρη της υπήρξε σταθερή παρουσία στον γαλλικό κινηματογράφο τις τελευταίες δεκαετίες, από τον François Truffaut έως την Tonie Marshall».

Η υπουργός Πολιτισμού Catherine Pégard δήλωσε στο AFP ότι η Baye «φώτισε μια ολόκληρη εποχή του γαλλικού κινηματογράφου με το ταλέντο και τη λαμπερή προσωπικότητά της».

Με πληροφορίες από BBC