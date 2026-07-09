Πέθανε η Μπόνι Τάιλερ σε ηλικία 75 ετών

Η τραγουδίστρια Μπόνι Τάιλερ, γνωστή για επιτυχίες όπως τα «Total Eclipse of the Heart», «Holding on for a Hero» και «It's a Heartache», πέθανε σε ηλικία 75 ετών.

Στην ιστοσελίδα της τραγουδίστριας αναφερόταν: «Η οικογένεια και η ομάδα της Μπόνι ανακοινώνουν με βαθιά θλίψη ότι η Μπόνι απεβίωσε απροσδόκητα χθες το βράδυ σε νοσοκομείο της Πορτογαλίας, ως συνέπεια της ασθένειας για την οποία υποβαλλόταν σε θεραπεία».

Τον Μάιο, η τραγουδίστρια, που καταγόταν από τη νότια Ουαλία, τέθηκε σε τεχνητό κώμα μετά από επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο στην Πορτογαλία.

Τον περασμένο μήνα, ο εκπρόσωπός της δήλωσε ότι είχε βγει από το κώμα, αλλά παρέμενε «σε πολύ κακή κατάσταση και στην εντατική».

Η ζωή της Μπόνι Τάιλερ

Η Τάιλερ, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Γκέινορ Χόπκινς, μεγάλωσε σε ένα κοινωνικό σπίτι στο Νιθ.

Ανακαλύφθηκε από τον κυνηγό ταλέντων Ρότζερ Μπελ σε ένα κλαμπ στο Σουόνσι και κυκλοφόρησε το πρώτο της σινγκλ, «Lost in France», το 1977.

Το «It’s a Heartache» που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά, έφτασε στο νούμερο τέσσερα στα βρετανικά charts και στο νούμερο τρία στο αμερικανικό Billboard Hot 100.

Η μεγαλύτερη επιτυχία της, το «Total Eclipse of the Heart», κυκλοφόρησε έξι χρόνια αργότερα, το 1983 — αυτή τη φορά κατακτώντας την κορυφή των charts και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

Το κομμάτι, που γράφτηκε από τον στιχουργό Τζιμ Στάινμαν, είχε αρχικά τον τίτλο «Vampires in Love».

«Δεν κουράζομαι ποτέ να το τραγουδάω», δήλωσε πρόσφατα στο BBC News. «Το λατρεύω γιατί όλοι ανυπομονούν να το τραγουδήσουν».

Έλαβε μια υποψηφιότητα για Grammy για την επιτυχία αυτή, καθώς και δύο επιπλέον υποψηφιότητες για το άλμπουμ «Faster Than the Speed of Night» και το single «Here She Comes».

Η Τάιλερ εκπροσώπησε το Ηνωμένο Βασίλειο στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision το 2013, καταλαμβάνοντας την 19η θέση μεταξύ 26 συμμετοχών, και το 2023 της απονεμήθηκε ο τίτλος του MBE για τη συμβολή της στη μουσική.

Αφήνει πίσω της τον σύζυγό της, Ρόμπερτ Σάλιβαν, με τον οποίο ήταν παντρεμένη για περισσότερα από 50 χρόνια.

Με πληροφορίες από BBC