Πέθανε η Marcia Lucas, βραβευμένη με Όσκαρ μοντέρ του Star Wars

Η Marcia Lucas, που κέρδισε Όσκαρ για το μοντάζ του «Star Wars», σε σκηνοθεσία του πρώην συζύγου της, George Lucas, και συνέβαλε καθοριστικά σε μερικές από τις πιο επιδραστικές ταινίες της δεκαετίας του 1970, πέθανε την Τετάρτη (27/5) σε ηλικία 80 ετών.

Ο δικηγόρος της οικογένειας επιβεβαίωσε ότι πέθανε από καρκίνο.

«Η Μάρσια θα μείνει στη μνήμη ως μια λαμπρή αφηγήτρια ιστοριών, πρωτοπόρος για τις γυναίκες στον κινηματογράφο, στοργική μητέρα και γιαγιά, γενναιόδωρη οικοδέσποινα και πιστή φίλη, της οποίας το χιούμορ και η ζωντάνια φώτιζαν κάθε χώρο στον οποίο βρισκόταν», ανέφερε η οικογένειά της σε ανακοίνωση.

«Η επιρροή της στον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη, όμως όσοι τη γνώριζαν καλύτερα θα θυμούνται κυρίως τον τρόπο με τον οποίο έκανε τη ζωή να μοιάζει πιο ζωντανή, πιο όμορφη, πιο διασκεδαστική και πιο γεμάτη αγάπη. Η δουλειά της ξεχώριζε για τη συναισθηματική της ευφυΐα, τον ρυθμό και την ανθρωπιά της – μια σπάνια ικανότητα να ανακαλύπτει την αλήθεια μιας σκηνής και να μεταφέρει στην οθόνη συναίσθημα, δυναμική και καθαρότητα».

Η Marcia Lucas, την οποία κάποιοι αποκαλούσαν το «μυστικό όπλο» του George Lucas, συνυπέγραψε το μοντάζ της ταινίας «American Graffiti», για την οποία ήταν υποψήφια για Όσκαρ, ενώ στη συνέχεια κέρδισε το χρυσό αγαλματίδιο για το «Star Wars».

Εργάστηκε επίσης στο μοντάζ του «Return of the Jedi», αλλά και στις ταινίες του Μάρτιν Σκορσέζε «Alice Doesn't Live Here Anymore», «Taxi Driver» και «New York, New York».

Η συμβολή της στη διαμόρφωση του σύμπαντος του «Star Wars» θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική. Στο βιβλίο του «The Secret History of Star Wars», ο Μάικλ Καμίνσκι έγραψε ότι η Marcia, μαζί με φίλους του George Lucas, αξιολογούσε τους χαρακτήρες και τις σκηνές του σεναρίου, επηρεάζοντας ουσιαστικά την τελική του μορφή.

Ο ίδιος ο George Lucas είχε δηλώσει στο Rolling Stone το 1977 ότι ήταν δική της ιδέα να πεθάνει ο Όμπι-Γουαν Κενόμπι στο πρώτο φιλμ. Όπως είχε εξηγήσει, όσο περισσότερο το σκεφτόταν τόσο περισσότερο θεωρούσε ότι η επιλογή αυτή ενίσχυε την απειλή που αντιπροσώπευε ο Νταρθ Βέιντερ.

Γεννημένη ως Marcia Lou Griffin στο Μοντέστο της Καλιφόρνιας, μεγάλωσε στο Βόρειο Χόλιγουντ. Ξεκίνησε την καριέρα της ως αρχειονόμος κινηματογραφικού υλικού και στη συνέχεια εκπαιδεύτηκε στο Σωματείο Μοντέρ. Γνώρισε τον George Lucas όταν και οι δύο εργάζονταν δίπλα στη θρυλική μοντέρ Βέρνα Φιλντς.

Παντρεύτηκαν το 1969 και η Marcia εργάστηκε ως βοηθός μοντέρ στην πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, το «THX 1138».

Το ζευγάρι χώρισε το 1983. Ο δεύτερος γάμος της, με τον Τομ Ροντρίγκες, ο οποίος εργαζόταν ως διευθυντής παραγωγής στο Skywalker Ranch, έληξε το 1993.

