Πέθανε η Μαίρη Λίντα σε ηλικία 91 ετών

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών η ερμηνεύτρια Μαίρη Λίντα, μία από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.

Η μουσική πορεία της Μαίρης Λίντα εκτεινόταν σε περισσότερες από επτά δεκαετίες, ενώ το όνομά της συνδέθηκε άρρηκτα με τη χρυσή εποχή του λαϊκού τραγουδιού. Σε προηγούμενη συνέντευξή της στη LiFO, όπου είχε αφηγηθεί τη ζωή της, είχε αποκαλύψει και το πρώτο τραγούδι που ερμήνευσε στον Μανώλη Χιώτη: «Το καφεδάκι. Έβγαινα με παντελόνι και πουκάμισο. Σαν μαγκάκι».

Η Μαίρη Λίντα, στην ίδια συνέντευξη στη LiFO, είχε μιλήσει και για τον γάμο της με τον Μανώλη Χιώτη. Σε ερώτηση για το εάν ήταν τότε παντρεμένος ο Μανώλης Χιώτης, είχε απαντήσει: «Όχι, δεν ήταν τότε παντρεμένος. Παντρεύτηκε αργότερα τη Ζωή Νάχη. Και έκαναν και δυο παιδιά. Υπέφερα πολύ επειδή ήμουν ερωτευμένη μαζί του. Στη συνέχεια γίναμε φίλες, ήμασταν σαν οικογένεια όταν παντρεύτηκα το Χιώτη. Ήταν και ο Χιώτης ερωτευμένος μαζί μου, αλλά ήμουνα πολύ μικρή».

«Εγώ δούλευα τότε στην Κομπαρσίτα. Συναντηθήκαμε μια μέρα και μου λέει: "θα σε πάω εγώ στη δουλειά σου». Ήρθε μαζί μου, τέλειωσε το πρόγραμμα και μου λέει "θα σε πάω εγώ στο σπίτι σου". Τους γονείς μου τους ήξερε. Ξημέρωσε λοιπόν και μου λέει "πάμε να πιούμε ένα γάλα στη Γαλλία", ένα γαλατάδικο στη Σταδίου και περιμέναμε να περάσει η ώρα να μη τους ξυπνήσουμε. Μπαίνουμε σπίτι και λέει στον πατέρα μου «Κυρ Αλέκο από σήμερα θα σε λέω πατέρα. Εγώ θα παντρευτώ τη Μαίρη». Αυτό ήτανε. Ξεκάθαρα πράγματα. Εγώ ήμουνα ακόμα ανήλικη. Να μην τα πολυλογώ πήραμε ειδική άδεια και παντρευτήκαμε» είχε αφηγηθεί.

Μαίρη Λίντα: Η πορεία και το έργο της

Γεννήθηκε στον Πειραιά στις 17 Ιουνίου 1935 με το όνομα Μαρία Κωνσταντάτου. Από πολύ μικρή ηλικία έδειξε το ταλέντο της στο τραγούδι και πραγματοποίησε τις πρώτες της εμφανίσεις στη σκηνή ως παιδί. Σταδιακά καθιερώθηκε στο λαϊκό πάλκο, αποκτώντας τη χαρακτηριστική σκηνική παρουσία και τη φωνή που την έκαναν να ξεχωρίσει.

Η Μαίρη Λίντα ξεκίνησε σε μικρή ηλικία από τα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου, συνέχισε στα βαριετέ και καμπαρέ της εποχής ώσπου συνάντησε το Μανώλη Χιώτη και δημιούργησαν ένα από τα δημοφιλέστερα ντουέτα της δεκαετίας του ’60. Υπήρξε μάλιστα και σύζυγός του για μια δεκαετία, με τον οποίο εμφανίσθηκαν μαζί σε αρκετές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Έκανε έναν δεύτερο γάμο, με τον Αλέξανδρο Θεοχάρη, από τον οποίο απέκτησε μία κόρη.

Η γνωριμία της με τον Μανώλη Χιώτη στις αρχές της δεκαετίας του 1950 αποτέλεσε σημείο καμπής τόσο στην προσωπική όσο και στην καλλιτεχνική της πορεία. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 1954 και δημιούργησαν ένα από τα πιο επιτυχημένα μουσικά δίδυμα στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Μαζί ηχογράφησαν δεκάδες επιτυχίες και εμφανίστηκαν στα μεγαλύτερα νυχτερινά κέντρα της εποχής, αλλά και στο εξωτερικό, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διάδοση του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.

Η Μαίρη Λίντα ερμήνευσε με μοναδικό τρόπο τραγούδια που έγραψαν ιστορία, όπως τα «Περασμένες μου αγάπες», «Το τραμ το τελευταίο», «Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω», «Απόψε φίλα με» και πολλές ακόμη επιτυχίες που παραμένουν διαχρονικές. Η φωνή της, με τον ιδιαίτερο λαϊκό της χαρακτήρα αλλά και τη δεξιοτεχνία στην ερμηνεία, την κατέστησε μία από τις κορυφαίες γυναικείες παρουσίες του ελληνικού πενταγράμμου.

Το 1961 στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης πήρε το Α’ βραβείο με το τραγούδι «Απαγωγή». Πρωτοεμφανίστηκε στη δισκογραφία με το τραγούδι του Κώστα Καπλάνη «Πικρό ποτήρι».

Το 1964, κατά τη διάρκεια περιοδείας της με τον Χιώτη στις Ηνωμένες Πολιτείες, τραγούδησε στο Λευκό Οίκο προς τιμήν του Αμερικανού προέδρου, Λίντον Τζόνσον. Στον κατάλογο των δημοφιλών θαυμαστών του ζεύγους ανήκε επίσης ο θρυλικός Άντονυ Πέρκινς καθώς και η παγκοσμίου φήμης σοπράνο Μαρία Κάλλας. Η Μαίρη Λίντα έχει επηρεάσει με την ερμηνεία της πολλές νεότερες σημαντικές τραγουδίστριες, όπως η Γλυκερία, η Χαρούλα Αλεξίου, η Άννα Βίσση, η Κωνσταντίνα και η Δήμητρα Γαλάνη , με τις οποίες είχε κιόλας συνεργαστεί στο παρελθόν.

Οι τελευταίες της εμφανίσεις σε νυχτερινά μαγαζιά ήταν: Την σεζόν 1995-1996 με την Χαρούλα Αλεξίου στο νυχτερινό κέντρο Νεφέλη, την σεζόν 2002-2003 με την Γλυκερία στο νυχτερινό κέντρο Χάραμα και την σεζόν 2011-2012 με την Άννα Βίσση στο νυχτερινό κέντρο Rex.

Μαίρη Λίντα: Τι είχε δηλώσει η ίδια για την πορεία της στο τραγούδι

Η Μαίρη Λίντα, μεταξύ άλλων, είχε μιλήσει και για την ατμόσφαιρα που επικρατούσε στα κέντρα διασκέδασης της εποχής: «Μερικές φορές ήταν καταπληκτική. Αλλά κάποιες φορές ήταν και κουραστική. Δεν είναι καλοί όλοι οι πελάτες που έρχονται να σε ακούσουν. Μια φορά πλακώθηκε στο ξύλο ο Χιώτης θυμάμαι, στο Μουσείο. Και ποιον έδειρε; Τον αδερφό του Καραμανλή, το Γραμμένο. Του έσπασε το δεξί του χέρι και τρέχαμε στο πρώτων Βοηθειών. Επειδή με πείραξε. Ζήλευε ο Χιώτης. Και έζησα μεγάλο έρωτα. Με ερωτεύτηκε πολύ».

Σε ερώτηση για αποτίμηση της μουσικής της πορείας, είχε πει: «ότι έχω περάσει πολύ καλά. Κι ας έχει αλλάξει ο κόσμος μέσα στο τραγούδι. Είναι λίγοι οι άνθρωποι που παρέμειναν καλοί. Θέλουν να φάει ο ένας τον άλλο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Εμείς βοηθούσαμε τραγουδίστριες πιο νέες τότε. Για όλους υπάρχει θέση».