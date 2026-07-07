Πέθανε η Λόρεν Μπένετ σε ηλικία 36 ετών

Η Λόρεν Μπένετ, η οποία συνεργάστηκε με τους LMFAO στη μεγάλη επιτυχία «Party Rock Anthem» και αργότερα έγινε μέλος του συγκροτήματος G.R.L., πέθανε σε ηλικία 36 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση του συγκροτήματος. Δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα ούτε η αιτία ούτε η ημερομηνία του θανάτου της.

Σύμφωνα με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της συναδέλφου της, Aria Crescendo, η Μπένετ πέθανε πριν από τα γενέθλιά της τον Ιούνιο.

Η Μπένετ γνώρισε τη μεγαλύτερη επιτυχία της καριέρας της το 2011 με το «Party Rock Anthem». Το τραγούδι κατέκτησε την πρώτη θέση στο Billboard Hot 100, όπου παρέμεινε για έξι εβδομάδες, ενώ βρέθηκε στην κορυφή των charts σε ακόμη 20 χώρες.

Γεννημένη στις 24 Ιουνίου 1989 στο Κεντ της Αγγλίας, η Λόρεν Μπέντ έκανε τα πρώτα της βήματα στη μουσική συμμετέχοντας, σε νεαρή ηλικία, στη βρετανική εκδοχή του The X Factor. Λίγο αργότερα εντάχθηκε στους Paradiso Girls, ένα συγκρότημα που δημιουργήθηκε από τον Jimmy Iovine και τη Robin Antin των Pussycat Dolls, με την οποία συνεργάστηκε σε διάφορες φάσεις της καριέρας της.

Η Robin Antin την οδήγησε αργότερα στις G.R.L., ένα γυναικείο συγκρότημα που συνεργάστηκε συχνά με τον Pitbull και κυκλοφόρησε μαζί του το 2014 το τραγούδι «Wild Wild Love». Οι G.R.L. διαλύθηκαν μετά την αυτοκτονία του μέλους τους Simone Battle, ενώ αργότερα επανενώθηκαν για σύντομο χρονικό διάστημα.

Το 2017 η Μπένετ στράφηκε στην κάντρι μουσική, δημιουργώντας μαζί με τον αδελφό της Ryan το μουσικό δίδυμο Bennett, με επιρροές από τη folk, την country, τα blues και τη rock. Η τελευταία της ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγινε στις 22 Φεβρουαρίου και περιλάμβανε μια διασκευή του κλασικού τραγουδιού «These Boots Are Made for Walkin’».

Κατά τη διάρκεια της καριέρας της συνεργάστηκε επίσης με τους will.i.am και CeeLo Green.

Τα εναπομείναντα μέλη των G.R.L. επιβεβαίωσαν σήμερα τον θάνατό της με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

«Οι καρδιές μας είναι ραγισμένες και δεν μπορούμε να περιγράψουμε με λόγια πόσα σήμαινε για εμάς. Θα κρατήσουμε για πάντα μέσα μας την αγάπη, το γέλιο και τις αμέτρητες αναμνήσεις που μας χάρισε. Η όμορφη ψυχή της άγγιξε τις ζωές τόσων ανθρώπων και θα μας λείψει βαθιά. Θα την αγαπάμε για πάντα», αναφέρεται μεταξύ άλλων στο μήνυμα.

Με πληροφορίες από Deadline