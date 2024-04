Σε ηλικία 87 ετών πέθανε η κινηματογραφίστρια Ελεάνορ Κόπολα.

Η Ελεάνορ Κόπολα ήταν γνωστή για τις παραγωγές της ενώ ήταν και συγγραφέας. Θεωρείται μία από τις μητριαρχικές μορφές του Κινηματογράφου, ενώ έχει κερδίσει και βραβείο Emmy για το ντοκιμαντέρ της «Hearts of Darkness: A Filmmaker’s Apocalypse».

Η Ελεάνορ Κόπολα πέθανε με την οικογένειά της στο πλευρό της, όπως ανακοινώθηκε επισήμως, στο Rutherford της Καλιφόρνια, στις ΗΠΑ. Η οικογένειά της επιβεβαίωσε την είδηση του θανάτου στο Associated Press, χωρίς όμως να αναφερθεί η αιτία. Σύμφωνα πληροφορίες από το περιβάλλον της, είχε πρόσφατα ολοκληρώσει το τρίτο μέρος από τα απομνημονεύματά της. Μεταξύ άλλων, στο έργο αυτό η ίδια αναφέρει: «Εκτιμώ πώς η απροσδόκητη ζωή μου έχει φτάσει στα όρια, με τόσους πολλούς ασυνήθιστους τρόπους και με οδήγησε σε πολλές κατευθύνσεις πέρα από τις πιο τρελές μου φαντασιώσεις».

Η Ελεάνορ Κόπολα γεννήθηκε ως Ελεάνορ Τζέσι Νιλ. Γνώρισε τον Φράνσις Φορντ Κόπολα ενώ εργαζόταν ως βοηθός καλλιτεχνικού σκηνοθέτη στο σκηνοθετικό του ντεμπούτο, την ταινία τρόμου Dementia 13. Έμεινε έγκυος μέσα σε λίγους μήνες από το πρώτο τους ραντεβού και το ζευγάρι παντρεύτηκε στο Λας Βέγκας το 1963. Μαζί, οι Κόπολα μεγάλωσαν μια από τις πιο γνωστές οικογένειες κινηματογραφιστών στο Χόλιγουντ. Τα τρία τους παιδιά - ο αείμνηστος παραγωγός και ηθοποιός Τζιαν-Κάρλο Κόπολα, ο υποψήφιος για Όσκαρ συγγραφέας και σκηνοθέτης Ρόμαν Κόπολα και η βραβευμένη με Όσκαρ συγγραφέας και σκηνοθέτις Σοφία Κόπολα - μεγάλωσαν στα πλατό των ταινιών του πατέρα τους και τελικά εντάχθηκαν στην κινηματογραφική βιομηχανία. Η Σοφία Κόπολα μάλιστα, αφιέρωσε την πρόσφατη βιογραφία της Πρισίλα Πρίσλεϊ που δημιούργησε στη μητέρα της.

Η Ελεάνορ Κόπολα περιτριγυρισμένη από την «κινηματογραφική» οικογένειά της / Getty Images

Σε όλη τη διάρκεια της καριέρας της, η Ελεάνορ ολοκλήρωσε την παραγωγή πολλών έργων του συζύγου και των παιδιών της, συμπεριλαμβανομένου του Apocalypse Now in Hearts of Darkness: A Filmmaker’s Apocalypse, που βραβεύτηκε με Emmy. Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ που καταγράφει πώς η ταινία «Αποκάλυψη τώρα» (1979) του Φράνσις Φορντ Κόπολα χρειάστηκε να ξεπεράσει αμέτρητα προβλήματα με το σενάριο, τα γυρίσματα, τον προϋπολογισμό και το κάστιγκ, σχεδόν καταστρέφοντας τη ζωή και την καριέρα του διάσημου σκηνοθέτη.

Σε ηλικία 80 ετών, το 2016, η Ελεάνορ Κόπολα σκηνοθέτησε την πρώτη της αφηγηματική ταινία, Diane Lane rom-com Paris Can Wait. Αργότερα το ακολούθησε το Love Is Love Is Love του 2020.