Πέθανε η Κική Μορφονιού, η κορυφαία μεσόφωνος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Πέθανε η κορυφαία μεσόφωνος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Κική Μορφονιού.

Η Κική Μορφονιού, πέθανε νωρίτερα σήμερα σε ηλικία 89 ετών, όπως έγινε γνωστό σε ανακοίνωση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Η κορυφαία μεσόφωνος, άφησε πίσω της μια σπουδαία κληρονομιά στην ερμηνεία της λυρικής τέχνης.

Σε μια μοναδική σταδιοδρομία τριών δεκαετιών στην Εθνική Λυρική Σκηνή, ερμήνευσε όλο το ρεπερτόριο της μεσοφώνου αφήνοντας ανεξίτηλο στίγμα σε πάνω από σαράντα όπερες.

Μάλιστα, οι εμφανίσεις της μαζί με τη Μαρία Κάλλας στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου έχουν γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία της όπερας στην Ελλάδα.

«Στην ζωή πρέπει να είσαι πάντα συνεπής και να έχεις ήθος. Μόνο έτσι θα πάμε ως χώρα μπροστά. Η μουσική είναι ένας τρόπος να επικοινωνούμε και η μόνη μας ελπίδα είναι η παιδεία και ο πολιτισμός», είχε εξομολογηθεί μιλώντας στη LiFO το 2015.

Δεν φταίει το κοινό που η όπερα δεν είναι τόσο διαδεδομένη στην Ελλάδα. Ανεξαρτήτως ιδιότητας και επιπέδου, όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση στην όπερα και όχι μόνο στα καλά ιδιωτικά σχολεία. Γιατί να στερηθεί το παιδί του χωριού μια τέτοια απόλαυση; Όλα τα παιδιά πρέπει να αποκτούν την ίδια παιδεία. Στην Γιουγκοσλαβία όταν είχα τραγουδήσει τα παιδιά ήταν υποχρεωμένα κάθε Κυριακή να παρακολουθούν όπερα. Έτσι διαμορφώνεται το κοινό, πρέπει να εθίζεται», είχε αναφέρει σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η κορυφαία μεσόφωνος.