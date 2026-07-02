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Πέθανε η ηθοποιός Τζένη Ζαχαροπούλου

«Έφυγε» από τη ζωή τα ξημερώματα της Πέμπτης στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες

The LiFO team
The LiFO team
ΠΕΘΑΝΕ ΤΖΕΝΗ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Facebook Twitter
Η Αλίκη Βουγιουκλάκη με την Τζένη Ζαχαροπούλου
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Πέθανε η ηθοποιός Τζένη Ζαχαροπούλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηθοποιός Τζένη Ζαχαροπούλου πέθανε τα ξημερώματα της Πέμπτης στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες σε ηλικία 85 ετών.

Ποια ήταν η ηθοποιός Τζένη Ζαχαροπούλου

H Τζένη Ζαχαροπούλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λευκάδα, «σε ένα νησί που είναι όλοι καλλιτέχνες», όπως είχε δηλώσει χαρακτηριστικά η ίδια πριν από δύο χρόνια.

«Από μικρό παιδί με έβαζαν σε πλατεία μπροστά σε κόσμο, σε ένα μικρόφωνο που δεν έφτανα, κι έλεγα διάφορα, ποιήματα κτλ», είχε εξομολογηθεί η ηθοποιός σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», εκφράζοντας τη νοσταλγία της που δεν είναι πια στη ζωή η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, ο Κώστας Καρράς, ο Νίκος Κούρκουλος, ο Μάνος Κατράκης. 

Παρόλο, που ασχολούνταν με το Σπίτι του Ηθοποιού, η ίδια είχε αφήσει το θέατρο από την στιγμή που γεννήθηκε η εγγονή της, Φαίδρα, κόρη της κόρης της, Κλάρας, και του δημοσιογράφου, Νάσου Γουμενίδη.

«Η μικρή έγινε για μένα εξάρτηση. Μεγάλος έρωτας. Ένιωσα ότι μεγάλωνα ξανά την κόρη μου», είχε πει χαρακτηριστικά.

Με την Αλίκη Βουγιουκλάκη τις συνέδεε μια βαθιά φιλία, περιγράφοντας και την πρώτη τους γνωριμία σε ένα ραδιοφωνικό στούντιο. «Περίμενα στον διάδρομο για να μπω στην αίθουσα ηχογράφησης. Ξαφνικά περνούν από μπροστά μου η Αλίκη και ο Δημήτρης και δύο ακόμα. Πρώτη φορά τους έβλεπα και μου φαινόταν απίστευτο. Με πλησίασε η Αλίκη και μου πιάνει τα μαλλιά, ρωτώντας με: ''δικά σου είναι τα μαλλιά; Μπράβο κούκλα μου''. Κάπως έτσι έσπασε ο πάγος και μετά αγαπηθήκαμε πολύ».

H Τζένη Ζαχαροπούλου τελείωσε την σχολή Κατσέλη και στη συνέχεια έκανε περιοδεία με τον Δημήτρη Ροντήρη για τρία χρόνια σε όλον τον κόσμο με κλασικό ρεπερτόριο. Αμέσως μετά, η συνεργασία της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ την έκανε γνωστή στο ευρύ κοινό. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με όλους τους μεγάλους κωμικούς.

Είχε παίξει σε σειρές που ήταν σταθμοί στην ελληνική τηλεόραση όπως «Γιούγκερμαν», «Πανθέοι», «Η γειτονιά μας», «Οι φρουροί της Αχαϊας».

Από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις της ήταν στο Σπίτι του Ηθοποιού και στη μουσική σκηνή «Γιώργος Μαρίνος» τον περασμένο Μάιο σε ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο καλλιτέχνη.

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